By i flammer: Totalt kaos ved præsidentbolig

Demonstranterne i Kasakhstans største by har sat ild til præsidentens bolig, fortæller et øjenvidne

Det dramatiske oprør i Kasakhstan fortsætter torsdag ufortrødent.

Her minder scenerne fra landets største by, Almaty, mest af alt om en krigsfilm.

Regeringsbygninger står i flammer, biler er efterladt helt udbrændte, mens regulære gadekampe mellem ordensmagten og demonstranterne har efterladt 400 sårede på hospitalet. Officielle kilder melder, at mindst 12 betjente har mistet livet.

En af betjentene blev fundet halshugget, melder nyhedsbureauet AP.

2000 er torsdag blevet anholdt, mens storbyen står i flammer.

Bormesterens kontor i Almaty i flammer. Foto: Valery Sharifulin/Tass/Ritzau Scanpix

Der er endnu ikke bekræftede dødstal fra Kasakhstan, men flere internationale medier, herunder The Guardian , melder om dusinvis af døde det seneste døgn.

De hårdeste kampe har blandt andet fundet sted ved præsident Kassym-Jomart Tokayevs bolig i det centrale Almaty, fortæller det lokale øjenvidne Irina Mednikova:

- Boligen blev brændt helt ned til grunden. Portene blev brudt op af biler eller traktorer. Alle vinduer er ødelagte, og indenfor er der en forfærdelig røg og lugt af ildebrand.

Hun fortæller videre, at græsplænen ved boligen torsdag morgen var farvet rød af blod.

- I nat forsøgte ekstremistiske kræfter at storme administrative bygninger, politistationen i Almaty samt flere lokale politiafdelinger. Dusinvis af gerningsmænd blev elimineret, har polititalsmand Saltanat Azirbek torsdag sagt i den forbindelse.

Foto: Pavel Mikheyev/Ritzau Scanpix

De seneste tre dage har der været omfattende protester i Kasakhstan udløst af højere priser på brændstof. Foto: Alexander Bogdanov/Ritzau Scanpix

Foto: Alexander Bogdanov/Ritzau Scanpix

Bøjer sig

Kasakhstans regering har torsdag sat et prisloft på LPG, som er flydende gas. Det sker for at mindske de voldsomme protester, der er opstået, efter at priserne på brændstoffet, der bruges hyppigt i biler, er steget markant.

Det fremgår af en erklæring fra regeringen.

Prisloftet bliver indført for at 'stabilisere den socioøkonomiske situation', hedder det i erklæringen.

Kasakhstan har erklæret undtagelsestilstand i hele landet som følge af de voksende protester. Den er i kraft frem til 19. januar.

Situationen beskrives som den største udfordring mod det autoritære styre i Kasakhstan i årtier.

Kasakhstan har anmodet om assistance fra Rusland, og de besvarer nu kaldet ved at sende deres specialstyrker afsted. Rusland har sendt tropper til Kasakhstan.

Beder Putin om hjælp

Russiske specialstyrker er samtidig blevet beordret til at tage til Kasakhstan, efter præsident Kassym-Jomart Tokayevs har bedt sin russiske kollega Vladimir Putin om hjælp.

Både specialstyrker fra 76. luftbårne division og specialstyrker fra 45. luftbårne brigade er sendt afsted.

Derudover er adskillige andre russiske specialstyrker i højt alarmberedskab. Det skriver den russiske tv-station REN TV på Twitter.