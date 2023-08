By på den anden ende

Zelenskyj, Zelenskyj, Zelenskyj.

Alle taler om den ukrainske præsident, men endnu ingen har set ham.

I hvert fald ikke i Danmark og da slet ikke i Vojens og omegn.

Pressen skulle møde op mere end tre timer inden presseseancen med regeringstoppen for at blive sikkerhedstjekket, hvilket er helt usædvanligt efter danske forhold. Foto: Ernst ven Norde

Faktisk er Zelenskyj efter eget udsagn i Holland i skrivende stund efter at have været i Sverige i går, men sikkerhedsopbuddet omkring Flyvestation Skrydstrup tyder stadig på, at der skal ske noget helt særligt, siger Ekstra Bladets mand på stedet.

- Der er politi og militær alle steder, og der kører så mange store sorte civile biler rundt, at kassedamen i Aldi undrer sig over bybilledet. Vi mødte også en hviderussisk journalist hos bageren, da vi var inde for at få en kop kaffe. Det er heller ikke en hverdags-oplevelse i Vojens, siger Ekstra Bladets Brian Weichardt.

Annonce:

Statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke og forsvarsminister Jakob Ellemann har meldt deres ankomst til Flyvestation Skrydstrup klokken 15, men har endnu ikke meldt klart ud om, hvad anledningen er.

Personkredsen og lokaliteten gør det nærliggende at tro, at det skal handle om fly-bistand til Ukraine, og derfor ville Zelenskyj være en naturlig gæst, nu hvor han alligevel er i nabolaget.

Den ukrainske præsident var lørdag i Sverige, hvor han mødte både den lokale statsminister og konge. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladets Brian Weichardt har i Skrydstrup endnu ikke fået at vide, om pressemødet kommer til at inkludere andre end Frederiksen, Løkke og Ellemann.

Både statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren er værter ved dagens presseseance, men der er pt. kun stillet et enkelt talepodie op foran det dannebrogs-malede F-16 fly. Foto: Ernst van Norde

- Men lige nu er vores udstyr ved at blive gennemsnuset af bombehunde og jeg har aldrig oplevet sådan et sikkerhedstjek omkring danske politikere, siger reporteren, inden han bliver afbrudt, fordi han skal legitimere sig endnu engang overfor en af de mange sikkerhedsfolk.

Ekstra Bladet mødte Lars Løkke i går til Pride i København og spurgte til hans søndagsprogram. Se med herunder:

Lars Løkke Rasmussen var mødt op til Copenhagen Pride, men havde svært ved at svare på, om han skal mødes med Zelenskyj i morgen eller ej

Danske Mike er soldat og kæmper på ukrainsk side - læs om hans barske oplevelser her.