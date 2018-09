Byen hvor 40 pct. stemte på Sverigedemokraterna: - Her bryder vi os ikke om indvandrere

SJÖBO (Ekstra Bladet): Med 17,6 pct. af stemmerne har Sverigedemokraterna og formand Jimmie Åkesson opnået en markant fremgang i hele Sverige.

Men det er peanuts set i forhold til den massive folkebevægelse, som partiet er blevet i Skåne.

Blot en times kørsel fra Danmark ligger den svenske kommune, hvor ubestridt flest svenskere har stemt på Sverigedemokraterna.

Her vajer svenske flag fra rødmalede huse og giver mindelser om et Sverige før tiden med flygtninge- og migrantkrisen i 2015, hvor landet tog imod 163.000 indvandere. Et tal, der har medvirket til, at hver fjerde svensker nu har ophav uden for landets grænser.

Hele 39,4 pct. af vælgerne i Sjöbo satte søndag aften deres kryds ved indvandrings- og islamkritiske parti. I enkelte dele af kommune lå resultatet endda over 44 pct - mere end 30 procentpoint over det næststørste parti, Socialdemokraterna.

Men på gaden i Sjöbo er det store resultat for Sverigedemokraterna en bittersød sejr.

Ingen af de etablerede partier vil nemlig have noget som helst at gøre med højrefløjspartiet.

- Det er helt forkert og udemokratisk, at de gamle partier ikke vil have noget med Sverigedemokraterna at gøre. Næsten halvdelen af os har stemt på Sverigedemokraterna, siger Sven-Inge Svensson, en 67-årig pensioneret brandmand, der læser avisen på en af hovedgadens bænke, da Ekstra Bladet møder ham.

Sjöbo har altid været mod indvandrere

Ekstra Bladet mødte den 67-årige pensionerede brandmand Sven-Inge Svensson i den svenske by Sjöbo, hvor lige under 40 % stemte på Sverigedemokraterna. Foto: Jonas Olufsson

- De gamle partier bekymrer sig ikke om, hvad der sker. Ingenting fungerer, og de har ladet stå til med skolen, med sundheden. Og med indvandringen, lyder det fra Sven-Inge Svensson.

Da han skal forklare, hvorfor så mange sjöboere har sat deres kryds ved Sverigedemokraterna, lyder det hurtigt:

- Sjöbo har altid været imod indvandrere. Der var en gut her, Sven Ole Olsson. Han holdt på, at Sjöbo-boerne skulle være dem selv. Det går langt tilbage, siger Sven-Inge Svensson.

- Her bryder vi os ikke om indvandrere.

Også maleren Tommy Lunding, der holder en kort pause for at tygge lidt snus midt i renoveringsarbejdet på et hus på Sjöbos hovedgade, finder det naturligt, at borgerne i den svenske by har stemt på Jimmie Åkessons parti.

- Det er indvandringen. Den er for høj.

- Hvorfor er det sådan?

- Fordi vi er tæt på Danmark. I har nogle strengere regler, og det kan vi se fungerer. Men ingen af de andre partier vil se problemet i øjnene, siger Tommy Lunding til Ekstra Bladet.