Byggeri af Femern-tunnel sættes i gang fra næste år

Der har været utallige klager, og byggeriet har været årevis undervejs, men fra næste år starter byggeriet af tunnelen under Femern Bælt.

Det har et politisk flertal besluttet fredag. Det betyder, at togpassagerer og bilister ventes at kunne køre fra Rødby og Puttgarden og retur fra medio 2029.

Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog. Budgettet for byggeriet var i 2015 på over 52 milliarder kroner.

Tunnelen bliver verdens længste af sin slags med sine 18 kilometer og bliver danmarkshistoriens største anlægsprojekt.

På det dybeste sted kommer motorvejen i Femern-tunnelen til at ligge knap 39 meter under havets overflade.

Det var helt tilbage i 2011, at en sænketunnel blev valgt som den foretrukne løsning for Femern Bælt-forbindelsen. Der er tale om en kombineret bil- og togtunnel med to rør til tog og to dobbeltsporede rør til vejtrafik.

Fabrikkerne ventes at kunne begynde produktionen af de første tunnelelementer primo 2023. Udskibning og nedsænkning af de første tunnelelementer forventes at finde sted primo 2024.

Anlægsarbejdet vil være klar til at fortsætte på tysk side medio 2022.

Ejeren er den danske stat, og Femern A/S er bygherre.