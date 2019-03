Byråd stemmer ja til rekord-højhus

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har stemt ja til, at Bestsellers højhus kan blive en realitet.

Efter byrådsmødet fortæller Henrik Engedahl, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune, at et enigt byråd har stemt ja til tårnet.

- Jeg har sjældent oplevet en så enstemmig opbakning fra de lokale. Der har nærmest været skuffende få indsigelser og beklagelser til borgermøderne. Man skal lede længe efter demonstrationsoptog mod det her, siger Henrik Engedahl (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Mange overvejelser endnu

Hos Bestseller er projektleder Anders Krog begejstret for godkendelsen af lokalplanen.

'Vi er meget glade for, at planerne nu er blevet godkendt i byrådet, og vi er meget stolte af og ydmyge over den store opbakning, der har været til projektet – særligt lokalt. Det er vigtigt for os at understrege, at lokalplansgodkendelsen kun er et blandt flere indledede skridt på en lang rejse,' siger Anders Krogh i pressemeddelelsen.

Modekoncernen lader dog ikke champagnepropperne springe endnu.

'Godkendelsen er selvfølgelig afgørende for projektet, men vi har stadig en del arbejde og overvejelser, vi skal have på plads, førend et projekt som dette kan føres ud i livet. Vi taler stadig år inden et potentielt første spadestik,' lyder det fra Anders Krogh i pressemeddelsen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bestseller, der ikke havde yderligere kommentarer end hvad der står i pressemeddelelsen.

Tårnet skal være en del af Bestseller Village & Tower, der skal udgøre hovedkvarteret for Bestseller-koncernen.

Byen er planlagt til at blive 645.000 kvadratmeter, hvilket svarer til 88 fodboldbaner, og kommer til at rumme omkring 60 butikker, boliger, hotel- og konferencecenter, kontorlokaler, caféer, restauranter, uddannelsesinstitutioner, legepladser, cykelstier og en tankstation.

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har mandag behandlet en lokalplan og et kommuneplantillæg, som baner vejen for en ny bydel i Brande med et højhus på op til 320 meter. Højhuset overgås i Europa kun af tre andre højhuse, der alle er beliggende i Rusland. Dermed kan Bestseller-højhuset blive Vesteuropas højeste bygning - hvis ikke det forinden bliver overhalet af andre projekter. Her er de ti højeste bygninger i Europa på nuværende tidspunkt: * 373 meter: Federation Tower, Moskva, Rusland. * 354 meter: OKO - Residential Tower, Moskva, Rusland. * 339 meter: Mercury City Tower, Moskva, Rusland. * 308 meter: Eurasia Tower, Moskva, Rusland. * 306 meter: The Shard, London, England. * 302 meter: Capital City Moscow Tower, Moskva, Rusland. * 284 meter: Skyland Office Tower, Istanbul, Tyrkiet. * 284 meter: Skyland Residential Tower, Istanbul, Tyrkiet. * 280 meter: Metropol Tower, Istanbul, Tyrkiet. * 268 meter: Naberezjnaya Tower Block C, Moskva, Rusland. Her er de ti højeste bygninger i Danmark: * 120 meter: Herlev Hospital, Herlev. * 101 meter: Domus Vista, Frederiksberg * 100 meter: Bohrs Tårn, København. * 100 meter: UCC Carlsberg, København. * 88 meter: Carlsbergs hovedkontor, København. * 86 meter: Radisson SAS Scandinavia, København. * 85 meter: Crowne Plaza, København. * 80 meter: North Wing, København. * 80 meter: Ferring International Center, København. * 76 meter: Bella Sky Tower 1 og 2, København. Kilde: Skyscrapercenter.com.

I efteråret var Herning Kommune ude med riven, da kommunen mente, at højhuset ville være 'et indgreb' i kommunens uforstyrrede landskaber.

