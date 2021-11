BYRÅDET 2: Puha, en syngende socialdemokrat!

Journalist Frej Kofoed er selv tidligere lokalpolitiker. Nu holder han - i tæt samarbejde med gæsterne i studiet - et skarpt øje med politikernes valgkamp op til kommunalvalget 16. november.

I dagens program skal vi forbi afføringspolitikeren John Rosenhøj der nu leger med torturredskaber. Vi forsøger også at få lollænderne til at stemme. Det koster Frej en tur hele vejen til et centraleuropæisk land.

Derudover vender han og 'Byrådet's gæst, Anna Thygesen, en syngende socialdemokrat, en skovskidende socialdemokrat og en uheldig 'anus boy'.

Se programmet øverst i artiklen

Se det første afsnit af 'Byrådet' her:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt også til Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din fortrukne podcastapp: