Byrådskandidat akut-ekskluderet efter 'bekymrende' opslag

Byrådskandidat for Alternativet Danny Pedersen er blevet ekskluderet fra partiet og politianmeldt efter udtalelser om børns seksualitet, som partiet kalder 'stærkt bekymrende'

Danny Pedersen, som er byrådskandidat i Roskilde blev torsdag akut-ekskluderet og politianmeldt af sit parti, Alternativet.

Det sker efter, at han i et Facebook-opslag udtrykte sig meget explicit om børns seksualitet og sin egen del i den.

Danny Pedersen arbejder til dagligt som pædagog, og i et længere opslag på Facebook ovenpå Onkel Reje-skandalen beskriver han, hvordan han har oplevet 'mange seksuelle børn'. Her skriver han blandet andet:

'De har nevet og hevet mig i min penis, stukket både deres fingre og redskaber op mellem mine baller, givet mig lussinger og kastet ting i nakken på mig.'

'Det at være en "gramsedukke" er (i min optik) en del af det pædagogiske arbejde...'

Det vides endnu ikke, hvilket udtalelser, der var grundlag for eksklusionen og politianmeldelsen.

Annonce:

I et nyt opslag torsdag morgen fremviser Danny Pedersen en besked fra Alternativet, hvor det fremgår, at han grundet 'udtalelser på Facebook omkring børns seksualitet' er blevet akut-ekskluderet, politianmeldt og indberettet til kommmunen.

Chokeret

Danny Pedersen er dog ikke selv forstående overfor valget.

- Jeg er stadigvæk rystet og chokeret. Jeg synes, at det er en voldsom handling fra, hvad jeg ellers opfattede som et åbent parti, siger han til Ekstra Bladet.

Danny forklarer, at han i forbindelse med sit studie som pædagogisk assistent hørte ordet 'gramsedukke' blive brugt om pædagoger indenfor specialområdet, og han studsede over, at der ikke var den samme tilgang hos børnepædagogikken.

- Det var det, jeg prøvede at få belyst, siger han og fortsætter:

- Alle mennesker er seksuelle væsener, hvor det i stor grad handler om, at vi skal forstå seksualitet anderledes i stedet for at være så berøringsangst.

Ikke til diskussion

I et skriftelig svar til Sjællandske Nyheder, forklarer Mikkel Lauritzen, der er kommunikationschef for Alternativet, at de søgte hjælp til at tage beslutningen.

Annonce:

'Vi blev gjort opmærksom på et nu tidligere medlem af partiet, der udtrykte nogle holdninger til børn og seksualitet, som vi fandt stærkt bekymrende. Derfor kontaktede vi straks en af Danmarks førende børneorganisationer. De var meget klare i deres anbefaling, at dette burde føre til en politianmeldelse og indberetning til kommunen', skriver han.

Danny Pedersen er imidlertid overrasket over, at han ikke selv blev inddraget i beslutningen.

- Så ville jeg have haft mulighed for at forklare mig selv. Og det vil jeg jo gerne, siger han.