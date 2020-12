Bysbørnene står bag Støjberg

Opbakningen til Inger Støjberg er nærmest betingelsesløs, når man, som Ekstra Bladet gjorde onsdag eftermiddag, spørger i den nu tidligere Venstre-næstformands hjemby, Hadsund, hvad de mener om, at hun er blevet vraget.

Charlotte Therkildsen, 39 år, pædagog, Hadsund:

- Jeg tror, der ligger mere bag, end hvad vi hører i medierne. Støjberg har kant og skarpe holdninger, og det er ikke gangbart i et land som Danmark.

- Jeg tror ikke, hun skifter parti, men hun tager sig nok en pause for at vende stærkt tilbage.

Margith Kristensen, 75 år, pensionist, Hadsund:

- Selvom det er noget skidt, hun har gjort, har hun fået en forfærdelig behandling. Jeg stemmer godt nok ikke på Venstre, men jeg bakker hende op, fordi hun er en dygtig dame med markante meninger. Med hende er det lige ud ad landevejen, og hun kalder en spade for en spade.

- Hun skal nok blive ved sin læst i Venstre og stå den her krise igennem.

Miikael Jakobsen, 45 år, landbrugsmedhjælper, Hadsund:

- Støjberg har altid været loyal over for Venstre, men som tak har hun fået en meget dårlig behandling i denne sag. Det er muligt, hun brød loven, men det gjorde Mette Frederiksen jo også.

- Jeg stemmer på Venstre og håber, hun bliver, men skifter hun parti, følger jeg med, uanset hvor det bliver.

Søs Nielsen og Mikael Jakobsen erklærer som flere andre i bybilledet i Hadsund deres betingelsesløse opbakning til Inger Støjberg.

Søs Nielsen, 47 år, førtidspensionist, Hadsund:

- Det er forkert og ulækkert, at en voksen mand gifter sig med en 14-årig pige, og så er jeg ligeglad med, at Støjberg eventuelt har brudt loven, for hun gjorde, hvad flertallet af danskerne står bag ved at sige nej til barnebrude.

- Jeg håber ikke, hun skifter parti, men jeg følger med, hvis hun gør. Om det bliver til Dansk Folkeparti eller Konservativt Folkeparti, er ligegyldigt.

Erik Erland, 77 år, pensionist, Hadsund:

- Jeg tror ikke, det kommer så langt som til en rigsretssag. Hvis det viser sig, at hun har brudt loven, har hun gjort det med et flertal af danskerne bag sig.

- Hun skifter nok til Dansk Folkeparti, og jeg følger med, hvis det sker. Denne sag kommer til at gøre ondt på Venstre, der nok bliver halveret ved det næste folketingsvalg.