Californien beder folk blive hjemme efter kritisk prognose

Californiens guvernør, Gavin Newsom, har bedt befolkningen i delstaten om kun at gå ud, hvis det er nødvendigt under coronaviruspandemien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til fredag dansk tid.

Det sker efter blandt andet flere kritiske fremskrivninger af epidemiudviklingen i delstaten, som med omkring 40 millioner indbyggere er USA's mest folkerige.

Ifølge Reuters er opfordringen formuleret som en 'bliv hjemme-ordre', uden at det dog specificeres, præcis hvad det indebærer.

Ordren træder i kraft til aften lokal tid, meddeler guvernøren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han uddyber ifølge NBC News, at han håber, at folk frivilligt vil følge opfordringen og peger på en 'social kontrakt'.

Prognoser har vist, at omkring 56 procent af Californiens befolkning i løbet af de næste otte uger kan blive syge med Covid-19, som er navnet på sygdommen forårsaget af coronavirus.

Det vil kræve 20.000 flere sengepladser, end staten aktuelt kan skaffe, oplyser Newsom ifølge Reuters.

Han er endvidere bekymret for Los Angeles, USA's næststørste by, som ventes i særlig grad at kunne blive ramt af en voldsom spredning.

Her blev en lignende opfordring om at blive hjemme givet kort inden delstatens samlede udmelding.

Californien er en af de hårdest ramte stater i USA efter Washington i nordvest og New York i nordøst.

Der er ifølge CNN 910 smittetilfælde i Californien og 19 dødsfald, som kan relateres til coronavirus.

New York har mindst 5928 bekræftede tilfælde, mens Washington har mindst 1376 bekræftede tilfælde.

På landsplan er der registreret mindst 200 dødsfald, skriver Reuters.

USA har de seneste dage annonceret en række tiltag for at afbøde smittespredningen, mens der samtidig ventes omfattende restriktioner for ind- og udrejse ved grænsen til Mexico - måske fredag.

Det står allerede klart, at grænsen mod nord til Canada snart vil blive lukket for alle unødvendige rejser.