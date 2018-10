Californien vil genoverveje omstridte livstidsdomme

Myndighederne i den amerikanske delstat Californien vil på ny se på de livstidsdomme, som op mod 4000 indsatte har fået.

Det viser retsdokumenter, som nyhedsbureauet AP har fået adgang til.

Det betyder, at et større antal livstidsdømte indsatte i Californiens fængsler kan have udsigt til prøveløsladelse.

Fælles for dem er, at de er fundet skyldige i tre lovovertrædelser og har fået livstid efter Californiens såkaldte "three strikes"-lov.

En mulig prøveløsladelse kan kun komme på tale for personer, der er dømt for ikkevoldelige forbrydelser.

Vælgerne i Californien stemte for to år siden ja til forslaget om at genoverveje de hårde livstidsstraffe. Men det er endnu ikke blevet til lov, fordi en domstol også skulle tage stilling i spørgsmålet.

Michael Romano, der er direktør for organisationen Stanford Three Strikes Project, betegner delstatsregeringens beslutning om nu at udarbejde et lovforslag som "en kæmpe ting".

- Det er en monumental beslutning. Det er en af de største beslutninger om straffe, der er truffet under Brown-styret, siger han med henvisning til Californiens guvernør, Jerry Brown.

Romano har været forsvarer for flere indsatte, der er blevet idømt livstid for tre ikkevoldelige forseelser.

Han fortæller, at det blandt andet er folk, der har stjålet en flaske shampoo i en butik, været i besiddelse af knap et halvt gram metaamfetamin eller har stjålet en cykel på gaden.

En meget stor del af de dømte er sorte, og mange er sindslidende.

Statistisk set er "three strikes"-dømte blandt den gruppe indsatte, der sandsynligvis ikke vil begå ny kriminalitet, siger Romano.

Han henviser til fængselsvæsnets tal fra 2012, hvor 2200 mennesker, der var dømt efter "three strikes"-loven, blev prøveløsladt. Mindre end 11 procent af dem var tilbage i fængslet fire år senere.

For andre indsatte gælder det, at 45 procent af de prøveløsladte er tilbage i fængsel efter fire år.