Cambodjas autoritære leder står til fem år mere ved magten

Cambodjanerne har søndag stemt ved et valg, der så godt som sikkert vil give landets mangeårige premierminister, Hun Sen, yderligere en embedsperiode.

Det eneste oppositionsparti, der var stort nok til at kunne udgøre en udfordring for Hun Sen og hans Cambodjanske Folkeparti, blev opløst af landets højesteret sidste år.

Ved søndagens valg var 20 partier opstillet, men ingen af dem har tilpas stor vælgeropbakning til at kunne true regeringspartiet.

Valgstederne lukkede klokken 15 (klokken 10 dansk tid). Kort efter skrev Cambodjas informationsminister, Khieu Kanharith, på sin Facebook-side, at valgdeltagelsen lå på 75 procent.

Landets valgkommission skriver i en meddelelse, at valgdeltagelsen er 80,49 procent.

Det stemmer ikke overens med det syn, der mødte de forbipasserende ved valgstederne i hovedstaden Phnom Penh søndag. Her var der flere valgtilforordnede end vælgere, skriver nyhedsbureauet Reuters.

En hollandsk turist siger, at han ikke anede, at der var valg søndag.

- Er det valgdag? Det vidste jeg ikke. Det virker meget stille, som en almindelig søndag, siger turisten, der ikke vil have sit navn frem.

Oppositionslederen fra det opløste parti Cambodjansk Nationalt Redningsparti (CNRP), Sam Rainsy, som lever i eksil i Frankrig, havde opfordret sine støtter til at boykotte valget.

- For det cambodjanske folk, der ikke er i stand til at foretage et reelt valg på grund af CNRP's fravær, vil resultatet af dette falske valg, der er gennemført i et frygtens klima, være forræderi mod folkets vilje, skriver han på Facebook.

Hun Sen, der var kommandør i de berygtede Røde Khmerer i 1970'erne, har siddet tungt på magten i Cambodia i 33 år. Det gør ham til verdens længst siddende premierminister.

Menneskeretsorganisationer har mange gange tidligere rettet en skarp kritik mod Hun Sen, der har slået hårdt ned på sine politiske modstandere, lukket medier og på anden måde kvalt oppositionen.

Da Hun Sen for tre år siden markerede sine 30 år ved magten, kritiserede Human Rights Watch ham for at benytte "politisk vold, undertrykkelse og korruption for at blive ved magten".