Canadas premierminister går i karantæne: Hustru er smittet

Den canadiske premierminister Justin Trudeaus hustru, Sophie Gregoire-Trudeau, er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser premierministeren i en pressemeddelelse natten til fredag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 48-årige premierminister udviser ikke selv symptomer.

Men han vil ligeledes gå i karantæne i 14 dage, oplyser Trudeaus talsmand, Cameron Ahmad, i en meddelelse på Twitter.

Sophie Gregoire-Trudeau har udvist symptomer på forkølelse, siden hun for nylig vendte hjem fra Storbritannien. Hun har det under omstændighederne godt, og vil nu gå i isolation de næste to uger.

Premierministeren vil for at være på den sikre side deltage i 'briefings, telefonopkald og virtuelle møder hjemmefra' de næste uger.

Trudeau har desuden aflyst et møde med lederne af Canadas provinser og territorier. Han planlægger dog stadig at tale med dem over telefon om de tiltag, der tages i Canada for at inddæmme spredningen af coronavirus.

I Canada er der hidtil registreret omkring 150 smittetilfælde i syv ud af landets ti provinser og et enkelt dødsfald.

De fleste tilfælde kan spores tilbage til Kina, Iran, Italien eller Egypten.

Men flere personer, der er vendt hjem fra USA, er også blevet testet positive for virusset, oplyser de canadiske myndigheder.

I Ontario, den mest befolkede provins, blev der natten til torsdag registreret 17 nye smittetilfælde. Det var en stigning på 40 procent fra dagen før.

For at inddæmme smittespredningen har myndighederne i Ontario beordret alle skoler lukket i provinsen fra lørdag og frem til 5. april.

I Quebec, hvor der er registreret 13 smittetilfælde, er alle indendørs begivenheder med flere end 250 deltagere blevet aflyst.

Derudover skal alle i Quebec, der vender hjem fra rejser i udlandet, isolere sig selv i 14 dage.