Carl Holst langer ud efter Løkke: Han svigtede mig

Gammelt venskab betød ingenting for Lars Løkke Rasmussen, da skandalerne først begyndte at rulle om den forhenværende formand for Region Syddanmark, Carl Holst, fortæller sidstnævnte i ny bog

Ikke ét eneste telefonopkald.

Selvom partifællerne Carl Holst og Lars Løkke Rasmussen havde været venner siden ungdomsårene, var der ingen hjælp at hente fra statsministeren, da anklagerne mod den daværende forsvarsminister væltede frem i 2015.

De var tætte venner, men...: Så iskold er Løkke over for Holst

På intet tidspunkt rakte Venstres partiformand ud efter sin gamle ven og mangeårige kollega. Det fortæller hovedpersonen Carl Holst nu selv i en bog, der udkommer 29. april med titlen 'Carl - prisen for et liv i politik'.

Lagt på is

Den tidligere regionsrådsformand og forsvarsminister Carl Holst blev i november 2015 meldt til politiet af et stort set enigt regionsråd i Syddanmark. Det skete, efter at han havde sat embedsmanden Christian Ingemann til at udføre personlig valgkamp for sig, mens borgerne betalte gildet.

Fortvivlet og forvirret ringede Carl Holst til sin mangeårige ven for at få hjælp, men der kom intet svar.

'Jeg forsøgte uden held at ringe til Lars Løkke et par gange, men han ringede ikke tilbage. Og jeg tror ikke, det var udtryk for, at han ikke havde mit telefonnummer. Der har i hvert fald været andre tidspunkter i vores indbyrdes relation, hvor han ikke har haft problemer med at huske det,' lyder et citat fra bogen på forlaget Momentas hjemmeside.

Da Ekstra Bladet i 2008 skrev om Lars Løkke Rasmussens gigantiske bilagsrod, stod Carl Holst og hans kone ellers klar til at give en hjælpende hånd ved at låne deres ferielejlighed på Tenerife ud til Løkke, som havde været en ven af Holst siden 1987.

Men da Carl Holst først så sin verden styrte i grus, forsvandt Løkke ud af hans liv over natten, mens den 48-årige politiker røg ned i en slem depression, lyder det i bogen.

'Jeg er både bekymret og bange og befinder mig vel i noget, der bedst kan betegnes som mit livs 'undtagelsestilstand'. For første gang i mit liv føler jeg, at jeg har tabt kontrollen med mit liv og har svært ved at se lyset,' fortæller Holst om den turbulente tid i 2015.

Politianmeldelsen mod Holst kostede ham posten som forsvarsminister og en orlov fra Folketinget, men det lykkedes ikke anklagemyndigheden at bevisbyrden mod Carl Holst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Carl Holst var i den grad presset i 2015, hvor skandalerne fra hans tid som regionsformand i Syddanmark for alvor kom frem i offentlighedens lys. Foto: Jonas Olufsen

Før de politiske skandaler var Carl Holst en lysende stjerne med en stor fremtid foran sig i Venstre, hvor han foruden at have været regionsformand og minister også havde været formand for Venstres ungdomsparti VU.

Det var netop i ungdomspartiet, at de to politikere Løkke og Holst i første omgang lærte hinanden at kende. Det fortalte Carl Holst i et interview med Fyens Stiftstidende forud for sidste valg.

- Mit venskab med Lars er mere kendt, end jeg bryder mig om, og det gør, at jeg nok nogle gange er lidt inhabil. Jeg er nok mere overbærende over for Lars, end mange andre er over for ham. Han er kommet i mit hjem (i Rødding, red.), fra jeg var 17 år gammel, og han var 23 år og formand for VU.

Både Lars Løkke Rasmussen og Carl Holst har været formand for VU - Løkke fra 1986-89, Holst fra 1993-95 - begge blev amtsrådsmedlemmer i 1994 - Løkke i Frederiksborg Amt, Holst i Sønderjyllands Amt, men deres politiske veje skiltes i 2001.

Da blev Lars Løkke Rasmussen minister i Anders Fogh Rasmussens regering, mens Carl Holst fortsatte som amtsborgmester i Sønderjyllands Amt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen og Carl Holst, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Nu tager Holst på orlov - mens han hæver 98.000 kroner om måneden

Kredsformand om Holst: Politianmeldelse er alvorlig ting

Så er det sikkert: Holst meldt til politiet af gamle kolleger