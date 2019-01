Centralbank tager usædvanligt skridt: Første gang nogensinde

Den Europæiske Centralbank, ECB, tog onsdag kontrol over den plagede italienske bank Banca Carige.

Det skete i et hidtil uset skridt, der fremhæver risikoen for det finansielle europæiske system fra politisk kaos i Rom og svagere økonomi.

Det skriver The New York Times.

- De midlertidige administratorers opgave er at sikre stabiliteten i en bank ved at overvåge situationen tæt, løbende informere ECB og hvis nødvendigt handle, så banken lever op til kapitalkrav på en bæredygtig måde, skriver ECB ifølge Reuters.

Den Europæiske Centralbank udpegede onsdag et ledelseshold på seks mand, efter at den italienske banks bestyrelse resignerede efter et fejlslået forsøg på at rejse kapital.

Dermed har centralbanken for første gang overtaget kontrollen med en kommerciel bank, siden det blev muligt i 2014.

Banca Carige er blot den tiendestørste bank i Italien, men krisen har potentiale til at give genlyd i sektoren, hvor Italiens gældsatte banker har givet anledning til bekymring de seneste år.

- Det er ikke en bank, der er stor nok til at forårsage en systemisk krise, men vi har tidligere set, at selv små banker kan give store problemer.

- Regeringen er ikke klar til en stor krise, sagde Lorenzo-Codogno, der er tidligere cheføkonom i LC Macro Advisors, til The New York Times.

Ifølge Reuters har Banca Carige tabt 1,5 milliarder euro - 12,7 milliarder kroner - siden 2014. Hovedsageligt på grund af dårlige udlån.

Nyhedsbureauet beskriver bankens problemer som resultatet af 'årtiers dårlig ledelse' og for stor eksponering i forhold til lokalområdet omkring Genova.

Det er ikke første gang, at en italiensk bank er gået ned. Staten måtte redde Monte dei Paschi di Siena i 2016. En statsredning kan også blive resultatet for Banca Carige, hvis ikke der kan rejses flere penge.

Centralbankens intervention blev modtaget med relativ ro af de finansielle markeder. Euro Stoxx Banks-indekset faldt med to procent.