Chefkonsulents stemme knækker: Jeg gjorde mit allerbedste

Margit Sander Rasmussens stemme knækker.

Inger Støjbergs forsvarer Nicolai Mallet spørger tirsdag i Rigsretten chefkonsulenten i Udlændingestyrelsen ind til hendes pligt til at sige fra som embedsmand.

- Jeg gjorde mit allerbedste i en utrolig vanskelig situation, siger Margit Sander Rasmussen, inden hun tydeligt berørt må tage en kort pause, inden hun fortsætter:

- Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, ville jeg rigtigt gerne gøre noget andet. Men det kan man ikke. Men det er, som det er, og det blev, som det blev.

I februar 2016 meddelte daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i en pressemeddelelse et stop for, at mindreårige asylansøgere kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

Hun nævnte ikke undtagelser og er tiltalt for at give en ulovlig instruks.

Ifølge Margit Sander Rasmussen fik de i Udlændingestyrelsen at vide, at de skulle adskille alle parrene - hvoraf mindst den ene var mindreårig - uden at gøre undtagelser.

De fik pressemeddelelsen og et opkald fra en afdelingschef fra ministeriet. Ifølge afdelingschefen fik styrelsen besked på, at der skulle være undtagelser, mens styrelsen mener, at de fik det modsatte at vide.

Margit Sander Rasmussen fortæller, at hun sagde fra over sine nærmeste chefer. Hun fortæller, at de holdt igen med at adskille alle de pågældende par, i håb om at der alligevel kunne komme undtagelsesmuligheder.

- Jeg var i hvert fald i tvivl om, hvorvidt jeg overholdt de forvaltningsretlige grundsætninger. Jeg ville rigtigt gerne have partshørt først, siger hun.

Hun adskilte dog nogle par, som hun vurderede kunne adskilles.

- Det, vi fik at vide, var, at vi var blevet bedt om at skille alle ad straks uden undtagelser, og det kunne kun gå for langsomt, siger hun og fortæller videre med en rystende stemme.

- Jeg var voldsomt udfordret på min faglighed, og jeg vil mene, at de her par burde være partshørt.

Støjberg har selv fortalt, at hun ikke ville 'flage' med undtagelser i pressemeddelelsen, men hun har lagt vægt på, at hun også godkendte et notat, der tilsagde, at der var undtagelser.

Rigsretssagen fortsætter onsdag med flere afhøringer. Dommen ventes før jul.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen Kommentarer' herunder eller i din podcastapp. I det nyeste afsnit har vi spurgt fire radikale, om hvordan grænsehegnet om Europa konkret skal se ud.