Cheføkonom om Biden: - Grund til optimisme

Joe Biden blev i går den 46. amerikanske præsident, da han overtog embedet fra Donald Trump.

Dermed er der lagt op til en ny amerikansk økonomisk politik, og det kan få indflydelse på økonomien for den enkelte dansker.

- Effekten for den enkelte danskers økonomi kommer nok til at være lidt i det skjulte, men det får helt sikkert en betydning, fortæller Søren V. Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.

Joe Biden er taget i ed som USA's præsident

Joe Biden og Kamala Harris efter at være blevet taget i ed som henholdsvis præsident og vicepræsident. Foto: Tasos Katopodis/Ritzau Scanpix

Bliver nemmere at handle med USA

Donald Trumps til tider bombastiske udtalelser om EU og samarbejdet hermed, er formentlig en saga blot med Joe Biden ved roret.

- Han vil nok nærmere trække EU lidt tættere på i forhold til handelspolitik, og så bliver det nemmere for danske virksomheder at handle med USA.

- Får det først medvind, kan det komme til at betyde, at vi får flere arbejdspladser herhjemme, og at beskæftigelsen vil stige. Det kan ende med at blive en fordel for den enkelte dansker, forklarer cheføkonom i Sydbank, Søren V. Kristensen.

Joe Biden har blandt andet allerede været ude og sige, at han vil give de fleste amerikanere en check på 1400 dollar, der skal være med til at genoprette den amerikanske økonomi oven på coronakrisen. USA er det land i verden, Danmark handler mest med, og det kan dermed komme Danmark og danskerne til gode, mener Søren V. Kristensen.

Biden vil give de fleste amerikanere en check på 1400 dollar

Novo Nordisk er et af de firmaer herhjemme, der handler allermest med USA. Foto: Stine Tidsvilde/Polfoto

Benzinprisen og renten kan stige

Det hele er dog ikke lutter glade dage. Søren V. Kristensen og Sydbank mener blandt andet også, at Joe Bidens indsættelse som præsident kommer til at betyde, at dollaren bliver stærkere og prisen på olie vil stige.

- Det vil også betyde, at benzinpriserne ude ved standeren kommer til at stige lidt herhjemme. Det forventer vi at se i løbet af 2021, siger Søren V. Kristensen.

På det seneste har lovningen om en check på 1400 dollars til amerikanerne betydet, at de lange amerikanske renter er begyndt at stige.

- Halvdelen af den rentestigning har også slået igennem her i Danmark. Det kan betyde, at renten på et boliglån godt kan stige en lille smule, men det er med streg under lille, fortæller Søren V. Kristensen.

Generelt har vi i Danmark grund til at se positivt på Joe Bidens indsættelse som præsident rent økonomisk.

- Jeg mener helt sikkert, at det er en god ting for dansk økonomi, og dermed også for den enkelte dansker, at det er Biden, der nu er præsident i USA. Det mener jeg, er fremskridt i forhold til, hvad vi havde før, slutter Søren V. Kristensen.