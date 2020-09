Chefredaktør rystet: - Historisk lavpunkt

Absolut ingen respekt.

Så simpelt kan forholdet mellem Donald Trump og Joe Biden beskrives.

Det er konklusionen efter en af USA's mest kaotiske debatter mellem to præsident kandidater nogensinde.

Sådan lyder vurderingen fra Anders Agner Pedersen, chefredaktør for Kongressen.com, i kølvandet på den første tv-debat, der eksploderede natten til onsdag dansk tid.

Biden raser: - Hold din kæft!

Værste nogensinde

Under debatten blev Trump ved med at afbryde Joe Biden, som gik til modangreb ved at kalde Trump 'en klovn', 'racist' og 'den værste præsident, USA nogensinde har haft'.

- Det er en de værste tv-dueller nogensinde. Det var ret slemt, må jeg sige. Da Trump truede med at sende Clinton i spjældet, var det rystende. Men det her var et historisk lavpunkt, siger Anders Agner Pedersen til Ekstra Bladet.

- Det var brutalt, barskt og uskønt. I virkeligheden var det mere 90 minutters intens mundhuggeri end en rigtig debat. Jeg havde ondt af Chris Wallace, der var på noget, man kan kalde en umulig opgave, vurderer chefredaktøren videre.

Flere gange måtte debattens moderator, Chris Wallace, nemlig bede især Trump om at stoppe med at afbryde sin modkandidat hele tiden. Det førte til flere skænderier mellem Wallace og Trump.

Her beder Biden sin modstander om 'at holde kæft' ...

Ændrer ingenting

Politisk tror Anders Agner Pedersen ikke, at debatten vil flytte stemmer i valgkampen.

- Dem, der ville stemme på Trump før debatten, gør det stadigvæk. Det samme med Bidens vælgere. Det bliver interessant at se, om især Biden fik mobiliseret sine egne vælgere til at gå ned og stemme. Han opfordrede dem flere gange direkte til at gå ned og stemme.

Joe Biden gik ifølge NBC News' gennemsnit af de amerikanske meningsmålinger ind til debatten med en føring på 49,8 procent opbakning mod 41,1 procent til Donald Trump.

I chok efter kaotisk debat: 'En togkatastrofe'