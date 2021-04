Chokerende håndtryk forvandlet til mystiske angreb

Forholdet mellem Cuba og USA var på rette spor efter et chokerende håndtryk fra Obama, men et par mystiske angreb og en Trump-beslutning smadrede det hele

Det hele lovede så godt efter et møde mellem nu afgående præsident for Cuba Raul Castro og tidligere præsident for USA Barack Obama.

21. marts 2016 mødtes de to statsledere i Revolutionspaladset i hovedstaden Havana, og her var det et chokerende og voldsomt akavet håndtryk, der blev symbolet på et forsøg på at forbedre forholdet mellem de to nationer. Samtidig var det første gang siden 1928, at en amerikansk præsident havde besøgt Cuba.

Obama efterspurgte økonomiske og demokratiske reformer i etpartistaten, mens Raul Castro krævede de amerikanske sanktioner ophævet over for Cuba.

Forandringer i Cuba Ekstra Bladet sætter fokus på udviklingen i Cuba i anledningen af, at Raúl Castro træder af som leder for Cubas Kommunistiske Parti 19. april. Dermed giver han den reelle magt videre til præsidenten, Miguel Diaz-Canel, der forventes at blive ny leder af partiet. Her er det, du skal vide: 19. april fratræder Raúl Castro som leder af det kommunistiske parti

Afskeden bliver et endeligt farvel til magten for Castro-familien, der har styret landet, siden 'Revolutionen' tog over med Fidel Castro i spidsen i begyndelsen af 1960'erne.

Landets præsident, Miguel Diaz-Canel, forventes at overtage rollen som leder af partiet, og dermed får han den reelle magt. Indtil nu har præsidenten stået i skyggen af Raúl Castro, der fortsatte som landets overhoved, da Diaz-Canel blev præsident i 2018.

Fredag 16. april indledes den kommunstiske partikongres i Cuba, der markerer Raúl Castros afsked. Partikongressen varer i fire dage. Vis mere Vis mindre

Sådan så det ud, da Obama i 2016 besøgte Cuba.

Dele af den aftale blev holdt, og Obama valgte på egen hånd at ophæve en række restriktioner på blandt andet rejser og kulturudveksling. Han havde dog ikke flertal i Kongressen, så det blev aldrig det helt store brag, og bare året efter gik det galt. Helt galt.

En hvis Hr. Donald Trump kom til magten i USA, og så håndtrykket skiftet ud med et hårdt jerngreb. Der var en ny sherif i byen.

I sommeren 2017 meldte Donald Trump ud, at Obamas aftaler med Cuba ville blive skrottet, og hvis der skulle nye ting på bordet, så skulle de forhandle med ham.

De mystiske overfald

Under overfladen lurede en anden problemstilling, der igennem flere måneder havde udspillet sig på den genåbnede amerikanske ambassade i Havana.

22 amerikanske diplomater og familiemedlemmer havde på mystisk vis har fået permanente høreskader eller hjerneskader under deres ophold i Cuba. De mærkværdige trykbølge angreb, der kom efter høje lyde og fornemmelse af tryk, fik FBI til at gå ind i sagen.

62 år med Castro-familien

Offentligheden har dog aldrig fået et klart svar på, hvad der helt præcist fandt sted, men en kryptisk Donald Trump-kommentar placerede ansvaret hos cubanerne.

Ifølge The Guardian sagde daværende præsident i USA følgende:

- Jeg mener, at Cuba er ansvarlig. Det mener jeg. Det var nogle meget usædvanlig angreb, som I ved, og jeg mener, at Cuba var ansvarlige, sagde præsidenten i oktober 2017.

Han fremlagde dog aldrig beviser for, hvorfor han mente, at Cuba stod bag.

Står skidt til

Ekstra Bladet har talt med Cuba-ekspert og lektor i sydamerikanske studier ved Københavns Universitet Jan Gustafsson, der er lige så rundt på gulvet over den historie, som resten af verdens iagttagere.

- Jeg kan bare ikke se, hvordan cubanerne skulle have nogen glæde af det. Cuba har kun interesse i at normalisere forholdet til USA. De kan kun få økonomien på rette køl ved at have et godt forhold til USA. Det er mere vitalt for Cuba, end det er for USA.

Foto: Ramon Espinosa/Ritzau Scanpix

- Siden hen tager Trump hele tanken om, at cubanerne er slemme til sig, og han ender med at sætte dem på USA's grimmeste liste over terror-sponsorerede lande, siger Jan Gustafsson til Ekstra Bladet..

Senere ramte coronakrisen, og det har gjort, at Cuba på nuværende tidspunkt har det svært. Især med storebror.

- Under Obama var der eksplosion i turismen fra USA til Cuba, men Trumps politik og coronakrisen har gjort, at Cuba er i en meget skidt situation lige nu. Coronakrisen handler frem for alt for Cuba om turisme. I første bølge gik det meget godt for Cuba, men i anden omgang har de fået mange flere tilfælde, og det betyder, at de ikke har kunnet åbne op, og det har store konsekvenser, siger Jan Gustafsson til Ekstra Bladet..