Danske EU-ambassadører bliver sammen med resten af det officielle EU angrebet for ekstrem lukkethed, når det kommer til møder med lobbyister.

Angrebet kommer fra organisationen Corporate Europe Observatory, der har forsøgt at få indsigt i, hvem de respektive landes repræsentanter mødes med.

Og i en rapport, der er offentliggjort i dag, konkluderes det: 'Der er chokerende lidt gennemsigtighed.'

Alle lande har ambassadører i EU, og her har organisationen søgt indsigt i, hvilke lobbyister, der holdes møder med. Men forgæves lyder konklusionen.

'Den manglende gennemsigtighed forhindrer borgerne i at have nogen forståelse for, hvem embedsmændene mødes med, og hvordan lobbyister forsøger at påvirke beslutningsprocessen,' lyder det i rapporten.

- Kæmpe problem

Corporate Europe Observatory har spurgt ind til antallet af møder for danske repræsentanter. I rapporten lyder det:

'19. april får vi besked om at: 'Ministeriet kan informere, at de danske repræsentanter har ikke en liste over de ansattes møder, så det er ikke muligt at lave en opgørelse. Repræsentationen har en åben dør-politik og generelt accepteres mødeforespørgsler.'

Rina Ronja Kari, EU-parlamentariker for Folkebevægelsen mod EU, kritiserer, lukketheden:

- Det er et kæmpe problem, at de ikke har lister over, hvem de mødes med. Det er vigtigt, at borgerne har gennemsigtighed, så man sikrer, at det eksempelvis ikke kun er lobbyister fra tobaksindustrien, man mødes med, siger hun.

- Der er ikke noget problem i, at man mødes med lobbyister – det handler om, at vi kan følge med i, hvem man mødes med, fortsætter Rina Ronja Kari.

Hun fortæller, at reglerne er ændret for parlamentarikerne, så planlagte møder nu skal offentliggøres, hvis en parlamentariker er ordfører på sagen:

- Nu understreger jeg ordet planlagt, fordi hvis du ikke planlægger det, behøver du ikke offentliggøre det, siger hun.

