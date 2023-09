Christiania: Regeringen indfører dobbelt straf

Som led i at komme organiseret kriminalitet på Christiania til livs vil regeringen nu give politiet mulighed for at indføre en dobbelt strafzone på et afgrænset område.

Det erfarer Ekstra Bladet.

En sådan strafzone vil således kunne målrettes Pusher Street, hvor der i årevis er foregået en omfattende hashhandel.

Der er tale om et af flere initiativer, der vil blive præsenteret på et pressemøde med justitsminister Peter Hummelgaard. Pressemødet finder sted kl. 9.30.

Dobbeltstraffen vil både omhandle salg og køb af euforiserende stoffer, og det vil være politiet, der optegner zonen.

Ved gentagne forseelser vil det desuden være muligt at tildele fængselsstraf.

Skudt og dræbt

Regeringens initiativer kommer, efter at en 30-årig blev dræbt af skud på Christiania i slutningen af august.

Her blev et prøvemedlem af Hells Angels likvideret af adskillige skud, og fire andre blev såret af skud, herunder én person alvorligt.

Et 28-årigt medlem af Loyal to Familia blev anholdt og sigtet for drabet og drabsforsøgene.

Han er blevet varetægtsfængslet, men nægter sig skyldig.