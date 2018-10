Cigaretchok på vej: Vil bruge penge på billigere slik og chokolade

Når Dansk Folkeparti torsdag går til nye finanslovsforhandlinger med regeringen, er det med et ønske om at hæve afgiften på cigaretter. Til gengæld skal afgiften på slik og chokolade sættes ned

Finansordfører René Christensen (DF) skal torsdag til finanslovsforhandlinger med regeringen. Her er lavere afgifter til gavn for erhvervslivet på dagsordenen. Det skriver PolicyWatch.

Hvis du er ryger, så kan du se frem til, at smøgerne bliver dyrere og dyrere for hvert år der går. Til gengæld kan du trøstespise billigere slik og chokolade for at komme dig over cigaretchokket.

I hvert fald hvis det står til Dansk Folkeparti, der torsdag går til finanslovsforhandlinger hos finansminister Kristian Jensen (V) for bl.a. at diskutere afgiftsnedsættelser for erhvervslivet.

René Christensen, DF. Foto: Andreas Haubjerg

Med til forhandlingerne har Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, et forslag om at bruge penge på at sænke afgiften på slik og chokolade.

- Der er rigtig mange kriminelle, der er kommet ind på den bane med slik og chokolade. Vi ser også, at Skat og Fødevarestyrelsen finder problemer med det ude i kioskerne. Tit og ofte er det Fødevarestyrelsen, der finder det, fordi der er rottelort i det. Så der ser vi, at der er gevinst på hele pladen, hvis vi bruger pengene på at sænke chokolade- og sukkerafgiften, siger finansordfører René Christensen til PolicyWatch.

Pengene, han henviser til, er de 135 mio. kr., som regeringen har sat af i sit finanslovsudspil for 2019 til at sænke punktafgifter.

Da finansminister Kristian Jensen lagde finanslovsudspillet frem i slutningen af august, ville han ikke sige, hvilke afgifter han vil sætte ned med pengene, men han vil lade det være op til en forhandling med Dansk Folkeparti.

- Vi har hverken sat navn eller præcis retning på, hvad den sidste del af afgiftslettelsen skal gå til, sagde Kristian Jensen i august til PolicyWatch.

Finansordfører Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance er åben for at diskutere DF's ønske om at sænke afgifterne på sukker og chokolade.

Mens prisen på slik og chokolade skal sættes ned ifølge Dansk Folkeparti, så er partiet til gengæld klar til at hæve afgiften på cigaretter.

Det skal ske ved at lave en indeksering, så cigaretpriserne hvert år stiger med 1,8 pct. foreslår René Christensen.

