Cirkus Zelenskyj

Den ukrainske præsident fik 19 fly, og størstedelen af pressen fik en lang næse efter en lang dag i Skrydstrup, hvor kun to danske medier fik lov til at stille spørgsmål

Der blev taget 0,00 chancer, da Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, lagde vejen forbi Flyvestation Skrydstrup søndag eftermiddag.

Ikke alene foregik det på den strengt bevogtede flyvestation, pressen blev også fragtet ind i en lukket hangar med forbud mod at tage billeder ud ad vinduerne og med uniformeret eskorte til toilettet.

Der var udposteret bevæbnede vagter langs basens veje, og det vrimlede med militærpoliti og soldater, politifolk og bombehunde, der konstant havde snuden i græsplæner og bagagerum.

Fire spørgsmål

Selve pressemødet fulgte Mette Frederiksens gamle formel: 100 procent kontrol.

Selv på dette historiske pressemøde, hvor Danmark forærer vores kampfly væk, så de kan bombe russiske stillinger i Ukraine, holdt statsministeren og regeringstoppen nysgerrige spørgsmål ud i strakt arm.

Danmark vil donere 19 kampfly til Ukraine. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet ved Flyvestation Skrydstrup søndag eftermiddag

Zelenskyj fik en meget varm velkomst af Mette Frederiksen. Foto: Ernst van Norde

Kun TV 2 og DR fik lov til at stille et par spørgsmål hver. Resten af journalisterne var reduceret til statister på deres stole i noget, der blot skulle ligne et pressemøde.

Tågesnak

Selvom det myldrede med glædestrålende presserådgivere fra flere ministerier, så var det annoncerede pressemøde til det allersidste indhyllet i hemmelighedskræmmeri og tågesnak i sin mest destillerede form.

De ville ikke sige, hvem der var på vej. Og de nød det. I fulde drag.

Selv de medarbejdere, der skulle sætte talepulte op til pressemødet, anede intet. Så de fik pludselig travlt med at pakke pulten med skiltet 'President' ud i sidste øjeblik.

Mette i bare tæer

Pressemødets tilrettelæggere har tydeligvis set 'Top Gun'. Alle militære sejl var sat til.

To F-16-fly - det ene endda malet i Dannebrog - var sat op bag Zelenskyjs og Frederiksens talepulte. Kampfly fløj over hangaren, mens dens porte gik op.

Men der var også deciderede aparte øjeblikke. Som da statsminister Mette Frederiksen gik barfodet op i et af hangarens F-16-fly sammen med Zelenskyj. Her sad de og tegnede og fortalte til ære for fotograferne, inden de gik igen.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var der også. Han blev på gulvet og klemte sig ikke ned i det snævre cockpit.

Hovedbudskabet på pressemødet var, at Mette Frederiksen giver Ukraine 19 af Danmarks F-16-fly. Svaret på, hvorfor det lige blev det antal, svæver i luften, da det ikke var muligt at stille spørgsmål for andre end TV 2 og DR.

De første seks kampfly vil blive sendt afsted omkring nytår. De næste otte kampfly følger i 2024 og derefter fem i 2025.

