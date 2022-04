Citathistorie: DF vil have fast pensum og karakterer fra 4. klasse i folkeskolen

Dansk Folkeparti vil indføre en obligatorisk, national undervisningsplan, som alle danske folkeskoler skal undervise i. Det fremgår af partiets nye store folkeskoleudspil.Det skriver Skolemonitor.

I dag har lærerne og skolerne en høj grad af frihed til selv at bestemme, hvad eleverne skal lære, men Dansk Folkeparti ønsker, at 75 procent af undervisningen bliver defineret gennem et såkaldt kernepensum.

»I en global verden med fremmede kulturer og svære valg er det vigtigt, at man ved, hvem man selv er. Derfor vil vi skabe et kernepensum. Så de unge mennesker kan møde det fremmede og det nye med en selvbevidsthed, der faciliterer en nysgerrighed,« siger Morten Messerschmidt til Skolemonitor.

I Danmark er der ikke tradition for et fast pensum, men det er der eksempelvis i Storbritannien, hvor Dansk Folkeparti har hentet inspiration.

Det er et politisk udpeget udvalg bestående af fageksperter, som ifølge partiet skal udvikle et pensum, der i sidste ende skal indstilles til politisk godkendelse. Men en af de ting, som partiet selv ønsker skal fremgå af pensumlisten, er muhammedkrisen og tegningerne, der gik forud for krisen.

»Det er et DF-ønske, at tegningerne skal på listen, så lærerne i kommuner eller skoler, der gud forbyde det har 50 procent elever med muslimsk baggrund, skal have noget at henvise til og stå imod med. Så man ikke skal stå alene,« siger Morten Messerschmidt.

Han mener, at man på den måde »skaber tryghed for læreren«.

»Og det er et godt argument, vi har tænkt os at fremføre,« lyder det.

Men der kan også være andre emner, der i nogle dele af samfundet bliver betragtet som kontroversielle, der skal med.

»Muhammedtegninger er kontroversielle i ghettoområder, men der kan også være emner, der er kontroversielle andre steder. Det kunne være seksualundervisning. Evolutionslære. Og uanset hvad, er det her et forsøg på at give læreren rygdækning,« siger formanden.

Udspillet bærer navnet ’Vores børn skal lære noget’ og indeholder desuden et ønske om, at alle elever skal have karakterer fra 4. klasse. I dag får de karakterer fra 8. klasse, men det er alt for sent, mener DF.

»Karakterer er et godt og enkelt redskab til at bedømme elevernes kunnen. Vi deler ikke bekymringen om, at karakterer går ud over elevernes trivsel, « fremgår det udspillet.