Claus Hjort: Det handler om Snowden

Venstre-politikeren kaster mere lys over den sigtelse, der er rejst mod ham

Venstre-politiker og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen går nu endnu længere i sagen om den sigtelse om videregivelse af statshemmeligheder, der er rejst mod ham.

I et interview med Den Uafhængige om den aktuelle FE-sag, hvor Lars Findsen også er sigtet, fortæller Claus Hjort Frederiksen, at de forhold, han er sigtet for, ligger i forlængelse af de oplysninger om kabelsamarbejde, som den amerikanske whistleblower, Edward Snowden, lækkede i 2013.

- Jeg kan for mit vedkommende sige, at alt hvad jeg har sagt, har stået i aviserne siden 2013, hvor Snowden lækkede en række hemmelige papirer fra den amerikanske efterretningsvirksomhed, siger Claus Hjort Frederiksen, hvorefter programmets vært, Asger Juhl spørger:

Er det det, du er sigtet for - at snakke om det, Snowden også lækkede?

- Jeg vil ikke gå ind i det, for min forsvarer siger, at jeg risikerer nye sigtelser, hvis jeg gentager det

Men du siger det jo lidt alligevel - eller er det mig, der hører det?

- Nej, det hører du sådan set meget rigtigt

Så det, du er sigtet for - det handler om det, Snowden også afslørede?

- Ja, det kan jeg jo lige så godt sige. Ja.

Edward Snowden. Foto: POLFOTO/Melissa Kühn Hjerrild

'En politisk sag'

Dermed kaster Claus Hjort Frederiksen mere lys over sigtelsen og bekræfter samtidig den formodning, der har hersket, siden politikeren i januar offentliggjorde, at han er sigtet efter straffelovens paragraf 109 og videregivelse af fortrolige forhold.

'Jeg har ytret mig som folketingsmedlem om en politisk sag, og jeg har ikke yderligere at tilføje for nuværende,' lød det

'Men jeg kunne aldrig drømme om at foretage mig noget, som kunne gøre skade på Danmark eller Danmarks interesser.'

Claus Hjort har flere gange tidligere bekræftet et overvågningssamarbejde mellem Danmark og den amerikanske sikkerhedstjeneste, National Security Agency (NSA).

Både overfor Jyllands-Posten og i særdeleshed i programmet 'Lippert' på TV 2 News i december.

- Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, så må jeg i hvert fald risikere fængselsstraf, men jeg har været med til at orientere dem (Tilsynet med Efterretningstjenesterne, red.) om, at den der aftale (kabelsamarbejdet, red.) fandtes, sagde politikeren, der samtidig bekræftede, at aftalen blev indgået i 90'erne af Poul Nyrup Rasmussen og Bill Clinton.

Venstres Claus Hjort Frederiksen. Foto: POLFOTO/Jens Dresling

Hækkerup i betændt opkald

Efter interviewet i december fik Claus Hjort Frederiksen angiveligt et opkald fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre-formanden havde selv lige talt med justitsminister Nick Hækkerup (S), der bad Venstre-formanden dæmpe Claus Hjort Frederiksens udtalelser i pressen.

Få dage efter blev Claus Hjort Frederiksen sigtet. Han har tidligere erklæret sig uskyldig i det, han er sigtet for.