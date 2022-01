Claus Hjort Frederiksen genopstiller ikke til næste valg

Den tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) genopstiller ikke til næste Folketingsvalg.

Det skyldes, at hans kone er blevet alvorligt syg, oplyser han på Facebook.

- Min kone Christina er blevet alvorligt syg, og det vil kræve mere og mere af mig i de kommende år, skriver han i opslaget.

74-årige Claus Hjort Frederiksen har været Rudersdalkredsens folketingsmedlem for Venstre i 15 år.

- Kredsen skal altså nu opstille en ny kandidat, som kan bære faklen videre, skriver han.

Han fortsætter i Folketinget indtil næste valg. Efterfølgende kommer han fortsat til at spille en rolle i partiet, men det bliver altså ikke som parlamentariker, oplyser Venstre.

For partiet har han tidligere besat rollen som partisekretær i 16 år. Senere sad han som minister i 14 år under både Anders Fogh og senere Lars Løkke Rasmussen.

- Det har været interessante arbejdsopgaver og spændende at være med til at lægge Venstres politiske og organisatoriske kurs, lyder det videre.

Han var finansminister i to perioder fra 2009 til 2011 og senere fra 2015 til 2016.

Derudover har han også besiddet ministerposter i både beskæftigelsesministeriet og forsvarsministeriet. Han sad som forsvarsminister fra 2016 til 2019.

Formand i Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, kalder Claus Hjort Frederiksen for ærlig, direkte og ordentlig. Det skriver formanden på Twitter.

- Man er sjældent i tvivl om, hvad du mener. Man er aldrig i tvivl om, at du mener, det du siger, skriver Ellemann-Jensen om Hjort Frederiksen.

- Vi skylder dig den største tak for din indsats, og for at du vil bidrage i Folketinget valgperioden ud, lyder det.

Ifølge Anders Fogh er det et stort hul, som skal udfyldes, når valgperioden når sin ende.

- I fire årtier har Claus Hjort Frederiksen været en helt central del af Venstres ledelse og en afgørende stemme i udviklingen af Venstres politik, lyder det i en skriftlig kommentar.

- Som partisekretær var han en ledende kraft i den fornyelse af Venstre, som skabte en betydelig fremgang for partiet i halvfemserne og førte til den store valgsejr og regeringsmagten i 2001.

Den tidligere statsminister understreger dog, at der ikke er noget overraskende ved beslutningen om at stoppe med tanke på årsagen.