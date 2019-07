CNN: Russere besøgte Assange

Wikileaks-stifteren Julian Assange havde under sit ophold på Ecuadors ambassade i London timelange møder med russere.

Han modtog også pakker, som muligvis indeholdt hackede oplysninger i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Det skriver CNN mandag.

Det amerikanske medie har oplysningerne fra overvågningsrapporter fra ambassaden, som et spansk sikkerhedsselskab har udarbejdet på bestilling fra Ecuadors regering.

Det er tidligere blevet afsløret, at russiske hackere blandede sig i det amerikanske valg. Tilsyneladende med det formål at hjælpe Donald Trump til at vinde over modkandidaten, Hillary Clinton.

At WikiLeaks hjalp russere med at påvirke valget blev også omtalt i den rapport, som den særlige efterforsker Robert Mueller tidligere i år afsluttede på vegne af det amerikanske justitsministerium om mulig russisk indblanding i valget.

I juni 2016, da valgkampen var ved at spidse til, oplyste Assange i et interview med en britisk tv-station, at WikiLeaks ville offentliggøre en lang række 'belastende' e-mails, som kunne påvirke Hillary Clintons chance for at vinde.

Men Assange har altid nægtet at have samarbejdet med den russiske regering, og fastholdt, at kilden til lækket 'ikke er den russiske regering'.

Han har også sagt, at såfremt WikiLeaks havde modtaget skadelig information om Donald Trump, ville han også have offentliggjort det.

En efterretningskilde i Ecuador bekræfter over for CNN, at overvågningsrapporterne er autentiske.

Det private sikkerhedsfirma konkluderer i rapporten, at 'der er ingen tvivl om', at Assange havde forbindelser til russiske efterretningstjenester.

Julian Assange blev i april i år anholdt på Ecuadors ambassade i London, efter at hans politiske asyl blev ophævet.

Assange søgte tilflugt på ambassaden i 2012 for at slippe for at blive udleveret til Sverige og USA.

Han er i gang med at afsone en 50 uger lang straf i England, som han fik for at skippe kautionen, da han flygtede ind i ambassaden syv år siden.