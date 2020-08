CNN saver konkurrent midt over

'Hvis man fjernede mediets genkendelige mærker og navne og blot kiggede på udskriften, vil du være tilgivet, hvis du forvekslede kanalen med et livestream fra Trumps kampagne,' lyder det fra CNN om Fox News

De amerikanske medier er totalt splittede i forhold til landets politik. Især de to mastodonter CNN og Fox News er røget i totterne på hinanden.

Således har CNN analyseret Fox News' dækning af Joe Bidens præsentation af Kamala Harris som kandidat til posten som vicepræsident.

Og dommen fra CNN er benhård.

'Fox News kastede med alt andet end køkkenvasken,' lyder det knastørt fra CNN's politiske korrespondent Oliver Darcy, der står bag analysen.

'Alt fra at beskrive hende som en 'radikal running-mate' og gøre grin med udtalen af hendes navn til at antyde, at Biden ikke valgte hende selv.'

Klar konklusion

Konklusionen fra CNN af deres konservative modstykke er soleklar:

'Hvis man fjernede mediets genkendelige mærker og navne og blot kiggede på udskriften, vil du være tilgivet, hvis du forvekslede kanalen med et livestream fra Trumps kampagne.'

'Alliancen mellem Fox News og præsident Trump er blevet veldokumenteret,' lyder vurderingen fra CNN. Foto: Alex Wong/Ritzau Scanpix

Men kommer det som en overraskelse?

Ikke ifølge CNN:

'Alliancen mellem Fox News og præsident Trump er blevet veldokumenteret. Men angrebene tirsdag aften er en ledetråd til, hvad Trump-kampagnen og medierne på højrefløjen kommer til at kaste mod Harris.'

Amerikanerne skal stemme om, hvem der skal være landets næste præsident, 3. november.

Inden da venter en benhård og beskidt valgkamp, hvor de første ukvemsord allerede er ytret.

Modsat bliver CNN anklaget for ikke at være kritiske nok i dækningen af udnævnelsen af Kamala Harris. Blandt andet skriver DR's politiske analytiker Ask Rostrup følgende på Twitter: