CNN spørger hemmelighedsfuld Helle om Kinnock-fremtid

Jeremy Corbyn er officielt fortsat leder af Labour i Storbritannien.

Men efter det katastrofale valg for arbejderpartiet er rygtemøllen allerede i fuld sving. Hvem skal være arvtager for den socialistiske, 70-årige venstrefløjsprofil? Og skal Labour igen søge mod midten som under succesårene med Tony Blair?

Hvis det sidste bliver tilfældet, kan Stephen Kinnock pludselig blive et varmt emne.

Den moderate Labour-profil blev genvalgt med et solidt forspring til nummer to i stålbyen Port Talbot tæt på Swansea i Wales. Og med en far, der var Labour-leder i 80'erne, falder snakken naturligt på, om sønnike kan række ud mod tronen i det kriseramte parti. Allerede under Ekstra Bladets valgdækning i de nordengelske industribyer blev Stephen Kinnock af lokale Labour-folk nævnt som en mulig efterfølger.

Og Kinnocks kone, tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), gør ikke ligefrem meget for at mane snakken om sin mands partifremtid i jorden.

I et interview med CNN svarer hun fredag om den slagne Jeremy Corbyn:

- Enhver, der taber så stort, skal respektere vælgerne og træde tilbage, lyder det fra Helle Thorning-Schmidt.

- Vil din mand stille op i formandskampen? spørger CNN-journalisten Christiane Amanpour.

- Det må du spørge ham om, lyder svaret undvigende fra den tidligere S-formand.

Kinnock selv har indtil videre været kraftigt ude med riven mod Jeremy Corbyn

Til BBC har Labour-medlemmet fredag sagt:

- De (de konservative red.) har gjort vores land til grin i udlandet, og alligevel kunne vi ikke slå dem. Det fælder en benhård dom over Labours nederlag.

Sidder solidt

Stephen Kinnock har siddet i det britiske parlament siden 2015, hvor han flyttede til Wales og fik den stensikre valgkreds Aberavon i det sydlige Wales.

Det var dog lige ved at mislykkes Kinnock overhovedet at blive opstillet ved urafstemningen blandt Labour-medlemmerne i kredsen. Men et solidt kampagnehold blandt andet sat i værk af faderen Neil Kinnock, der er tidligere Labour-formand, sørgede i sidste ende for nok stemmer.

Siden har de tre valg, Kinnock er stillet op til, nærmest været formaliteter, i og med at Aberavon har været Labour-land siden 1922.

I alt stemte 17.008 på Kinnock ved torsdagens valg, mens Charlotte Lang fra Det Konservative Parti blev nummer to med 6518 stemmer.

Ved valget i 2017 fik Stephen Kinnock over 22.600 stemmer i Aberavon, der anses som et af de mest urørlige valgdistrikter for det britiske arbejderparti. Dermed er Kinnock som Labour generelt gået tilbage. Men med et forspring på 10.000 til nummer to, er det stadig et af de mere positive resultater i et miserabelt valg.