Corbyn forhandler på tværs af partierne om brexit-løsning

Den britiske Labour-leder, Jeremy Corbyn, har holdt tværpolitiske samtaler om brexit, oplyser en talsmand for oppositionspartiet.

Corbyns samtalepartnere ønsker et tæt økonomisk forhold til EU, og de har lovet at arbejde sammen for at bryde brexit-dødvandet, siger talsmanden.

Storbritannien står næsten tre år efter en folkeafstemning om Europa uden en aftale om, hvad der skal ske, når landet næste fredag træder ud af EU.

Den konservative premierminister, Theresa May, har af parlamentets formand fået at vide, at hun ikke for tredje gang kan fremsætte sin aftale med EU om skilsmissen. Den er blevet nedstemt to gange tidligere.

Corbyn har tirsdag holdt møder med de konservative politikere Nick Boles og Oliver Letwin og Labours Lucy Powell og Stephen Kinnock.

De støtter alle en plan, der kendes som Fælles Marked 2.0. Den vil holde Storbritannien i EU's indre marked.

- Alle deltagere lovede at arbejde sammen og med andre på tværs af parlamentet for at finde et flertal for et tæt økonomisk forhold til EU for at bryde brexit-dødvandet og for at samle landet, lyder det i en erklæring fra Labour.

- De diskuterede, hvordan der kan samles større støtte på de områder, hvor der er enighed mellem Labours alternative plan og Fælles Marked 2.0 og at finde områder, hvor det er muligt at nå et kompromis, hedder det videre.

Labours officielle politik er, at Storbritannien skal forblive i EU's toldunion.