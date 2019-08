Corbyn raser: Han vil misbruge sin magt

Tiden er så småt for alvor ved at rinde ud for Storbritannien, hvis de vil forlade EU på fornuftig vis inden deadline 31. oktober, hvor landet pt. står til at forlade unionen.

Men meget tyder på, at den nykårede premierminister, Boris Johnson, ikke går specielt meget op i, hvorvidt Storbritannien forlader EU med en aftale eller ej.

Således har han gentagne gange svoret, at han vil få Storbritannien ud af EU 31. oktober, koste hvad det vil, og de personer, han har udpeget til sin regering, hører da også til de absolut mest EU-kritiske.

Den seneste tids tumult i britisk politik har dog også fået flere til at spå en mulig mistillidsafstemning mod Johnsons regering og dermed nyvalg i løbet af efteråret.

En sådan drejning vil dog ikke umiddelbart få Boris Johnson til at ryste på hånden, og oppositionspartiet Labours leder, Jeremy Corbyn, frygter derfor, at Johnson vil snige Storbritannien ud af EU uden aftale på trods af et eventuelt nyvalg.

Det skriver The Guardian.

Corbyn har derfor skrevet et brev til regeringens højest placerede embedsmand, kabinetssekretær Mark Sedwill, hvor han beskylder Johnson for 'anti-demokratisk magtmisbrug'.

- Forfatningsstridigt

Corbyn frygter, at Johnson vil tvinge brexit igennem midt under en valgkampagne, og han vil derfor have klarhed over reglerne, som skal forhindre en regering i at træffe store beslutninger under en valgkamp.

Jeremy Corbyn og Labour er så småt ved at gøre klar til valg. De frygter imidlertid, at det kan være for sent at forhindre et brexit uden aftale. Arkivfoto: AP

Labour-lederen vil derfor have Sedwill til at bekræfte, at regeringen er tvunget til at bede om en udskydelse af brexit, hvis Storbritannien skulle stå til at forlade unionen under et eventuelt valg. Dermed ville det i stedet være op til en kommende regering at træffe en beslutning om brexit på baggrund af resultatet, mener han.

- At gennemtvinge et 'no deal' imod parlamentets beslutning og at udelukke vælgernes beslutning i et valg, der allerede er undervejs, ville være uhørt, forfatningsstridig og anti-demokratisk magtmisbrug af en premierminister, der ikke er valgt af befolkningen, men af et mindre antal ikke repræsentative konservative partimedlemmer, lyder det fra Corbyn med henvisning til udpegelsen af Johnson blandt medlemmerne af Conservatives.

Boris Johnson valgt vandet blandt partimedlemmerne stort. Han vækker dog ikke megen glæde hos oppositionen. Foto: Julian Simmonds/Reuters/Ritzau Scanpix

Forbereder sig på valg

Brevet fra Corbyn kommer i kølvandet på, at Boris Johnson har afvist at udelukke, at han vil placere et valg få dage efter deadline for brexit 31. oktober.

Da Johnson torsdag blev spurgt af BBC, om han ville trække sig, hvis han tabte en mistillidsafstemning i parlamentet, svarede han udenom for i stedet at tale om behovet for at få Storbritannien ud af EU 31. oktober.

- Jeg tænker, at hvad parlamentsmedlemmerne bør gøre, og hvad jeg mener, de allerede har stemt for, da de har iværksat artikel 50 og bekræftet adskille gange, er at ære folkets mandat og forlade EU 31. oktober, lød det fra Boris Johnson.

Boris Johnson og hans ministerium har afvist at kommentere Corbyns brev. Kabinettets sekretariat har dog lovet, at Sedwill vil svare Corbyn.

Ifølge The Guardian er der meget, der tyder på, at Johnson er ved at forberede sig på et valg. Et nyligt lokalvalg i en walisisk kreds betyder da også, at Boris Johnson nu kun har et enkelt mandats flertal i parlamentet, og han er derfor yderst sårbar over for en mistillidsafstemning i parlamentet.