Corona forlænges som samfundskritisk sygdom i otte uger

Et politisk flertal forlænger kategoriseringen af coronavirus som en samfundskritisk sygdom i otte uger.

Det erfarer Ritzau. Ekstra Bladet har fået oplysningerne bekræftet.

Det får blandt andet betydning for den politisk proces, og hvor hurtigt der kan indføres nye restriktioner.

Covid-19 var en samfundskritisk sygdom fra 10. marts 2020 til 10. september 2021. En måned efter blev den igen kategoriseret som samfundskritisk sygdom på grund af stigende smitte.

Dengang foreslog regeringen, at det skulle gælde i fire måneder. Men et politisk flertal ville kun gå med til én måned, så situationen løbende kunne vurderes, og unødige restriktioner hurtigt kunne fjernes igen.

Denne gang er særligt de røde partier fortalere for at forlænge den med to måneder, så det også gælder julen over. De blå partier er omvendt tilbageholdende med at udstyre regeringen med for vidtgående beføjelser.

Det er Folketingets Epidemiudvalg, der onsdag har besluttet at forlænge kategoriseringen med otte uger.

Især den nye coronavariant Omikron har vakt bekymring, da man endnu ikke ved nok om, hvor smitsom den er, og hvor farlig sygdommen er.

Når en sygdom klassificeres som samfundskritisk, kan regeringen indføre restriktioner med grundlag i epidemiloven.

Tirsdag lød det fra Mette Frederiksen, at der kan komme flere restriktioner på grund af omikron.

Alle nye tiltag kræver, at et flertal i Folketingets Epidemiudvalg ikke er imod dem. Men regeringen behøver altså ikke spørge hele Folketinget.

Dermed kan der med kort varsel indføres tiltag, der skal begrænse smitten.

Regeringen holder onsdag aften klokken 18.30 et pressemøde, hvor nye restriktioner ventes at blive meldt ud.

I øjeblikket mødes Epidemiudvalget for at beslutte, hvilke restriktioner der skal gælde.

I forvejen har Epidemikommissionen indstillet, at politikerne anbefaler at droppe julefrokoster og at udskyde sociale arrangementer.

For at begrænse den stigende smitte med coronavirus anbefaler Epidemikommissionen videre, at folkeskoleelever bliver sendt hjem fra skole allerede fra 15. december til og med 4. januar.

Derudover anbefaler kommissionen, at store begivenheder med over 50 stående gæster bliver droppet, samt at nattelivet i form af diskoteker bliver lukket.

Det anbefales, at der lukkes for servering mellem klokken 24 og 05, samt at der igen indføres krav om mundbind på restauranter, medmindre man sidder ned.

Flere partier i rød og blå blok taler for at indføre økonomisk kompensation til erhvervslivet, men endnu har regeringen ikke meldt noget ud.