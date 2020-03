Corona kan blive Trumps største valg-fjende

Det bliver en intens og brutal valgkamp, når amerikanerne til november skal beslutte, hvem der skal lede landet de kommende fire år.

Sådan lyder vurderingen fra en af landets førende eksperter i amerikansk valg Anders Agner, der er ansvarshavende chefredaktør hos Kongressen.com.

Han forudser en tæt kamp mellem Donald Trump og Joe Biden, som han forventer vil blive demokraternes kandidat. En kamp, hvor coronavirus bliver den helt store, ukendte faktor.

- Coronavirus kommer til at spille en meget stor rolle. Jo værre det her udvikler sig, des større problem bliver det for Trump. Han er under heftig kritik for ikke at det her alvorligt nok, siger Anders Agner til Ekstra Bladet.

Flere amerikanske medier er allerede begyndt at skrive om, hvordan coronavirussens betydning for økonomien kan blive en stor udfordring for Trump.

Donald Trumps største trumf indtil nu har været hans håndtering af økonomien. Han har appelleret til, at vælgerne skal beholde ham, fordi økonomien er 'den bedste, han nogensinde har set, skriver Business Insider.

Allerede nu har udbruddet af coronavirussen haft store konsekvenser for den amerikanske økonomi og aktiemarked.

'En fortsat nedadgående kurve vil totalt underminere Trumps økonomi-argument', skriver mediet.

Business Insider nævner blandt andet, hvordan recessionen i 1990 og 1991 var en medvirkede faktor til, at George H. W. Bush ikke blive genvalgt.

Demokraterne vil udnytte coronavirussen

Mens coronavirussen fylder mere og mere blandt borgerne i USA og i stort set alle andre lande, forsøger præsidenten endnu at mane folk til ro, og det kan ramme Donald Trump hårdt.

- Trump siger det modsatte af det, eksperterne anbefaler. Han synes ikke, der er problemer, og prøver at tale coronavirussen ned. Det er noget, man vil køre på fra demokraternes side. Det er den store ubekendte faktor, siger Anders Agner.

Den danske ekspert forudser, at netop coronavirussen vil betyde, at der i den kommende valgkamp vil være et langt større fokus på sundhedspolitik, end det tidligere har været tilfældet.

Kløften skal lukkes

Demokraternes største udfordring er dog, at de endnu ikke har én kandidat, som hele partiet står bag. Alt tyder på, at Joe Biden vil vinde, men så længe Bernie Sanders yder modstand, vil der være splittelse i partiet.

Selvom udbruddet af coronavirus politisk set kan blive en fordel for Det Demokratiske Parti, så er splittelsen i partiet stadigvæk en stor udfordring i forhold til partiets chancer for at vælte Trump, lyder det.

- Der er meget, der tyder på, at vi går et præsidentvalg i møde, der bliver ret tæt. Det, der bliver afgørende, er, om demokraterne kan samles om Biden og få Sanders-fløjen med.

- De skal have lukket den splittelse, der er mellem Sanders-fløjen og den moderate del af partiet. Partiet må ikke splittes igen, den kløft skal lukkes. Retorikken fra Sanders' side har været bombastisk i forbindelse med kritikken af det demokratiske parti. De skal mødes i det fælles projekt, der hedder, at de skal have væltet Trump, siger Anders Agner.

Ved sidste valg kæmpede demokraterne helt frem til det amerikanske partikonvent, hvor Hillary Clinton blev udnævnt som den endelige kandidat, hvilket ifølge Anders Agner kostede dem sejren. Læs mere om kampen i Det Demokratiske Parti herunder:

