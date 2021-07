Corona spreder sig igen hastigt i Storbritannien

Fredag er der registreret 51.870 smittetilfælde med corona i Storbritannien. Det er det højeste tal siden 15. januar, hvor vinteren var over unionen og langt, langt færre var vaccineret.

Dermed fortsætter de seneste ugers trend i Storbritannien, hvor smitten med corona igen er på markant fremmarch.

Det britiske statistikbureau, ONS, estimerer fredag, at 577.700 englændere havde corona i ugen, der sluttede med 10. juli. Det svarer til en ud af 95 englændere.

Ugen før det var tallet en ud af 160. For en måned siden var en ud af 520.

Storbritannien med premierminister Boris Johnson i spidsen har valgt at ophæve en lang række restriktioner. Og trods den stigende smitte er planen, at flere - blandt andet maske- og afstandskrav - bliver ophævet i næste uge, hvor nattelivet også står til at åbne.

Boris Johnson sagde tidligere på ugen, at 'det værste' sandsynligvis er overstået og at vacciner giver plads til genåbningen.

Lempelserne har udløst har kritik fra eksperter verden over. Og også Storbritanniens regerings medicinske rådgiver, Chris Whitty, har udtrykt bekymring og kaldt udviklingen i smitten 'skræmmende' ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg tror ikke, vi skal undervurdere risikoen for, at vi overraskende hurtigt kan komme ind i problemer igen, siger han ifølge AFP og opfordrer befolkningen til at gå varsomt frem, når restriktionerne bliver ophævet.

Den britiske genåbning - og ikke mindst den planlagte yderligere genåbning - får kritik fra en lang række eksperter verden over, der har skrevet en fælles udtalelse.

- Jeg mener, at strategien om at lade deltavarianten sprede sig uhæmmet er morderisk. Man er vidende om, at man gør noget, der vil resultere i tusindvis - hvis ikke titusindvis - af dødsfald, siger den amerikanske covid-ekspert William Hasseltine til AFP.

Taiwanske Chiou Shu-Ti, tidligere chef for landets sundhedsmyndigheder, siger ifølge samme medie:

- I vores kultur siger vi, at det er uetisk at tage paraplyen fra folk, hvis det stadig regner. Og det regner meget kraftigt.