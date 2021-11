Coronapasset kan komme igen

Det kan muligvis være, at der kommer et gensyn med coronapasset for danskerne.

Men det vil kun ske, hvis Epidemikommissionen, som holder møde i dag, kommer med en indstilling til Folketinget om, at det bliver nødvendigt.

Sådan lyder det hvert fald fra to sundhedsordfører fra regerings støttepartier, Enhedslisten og SF.

Coronapasset blev i første omgang introduceret tilbage i maj.

Kræver corona opklassificeres

Men for at coronapasset kan genindføres, kræver det, at coronavirussen ophøjes til en samfundskritisk sygdom, eller ved at det sker gennem lovgivning.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, har på Twitter givet udtryk for, at hun mener, at coronapasset skal genindføres.

Og det er SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen enig i, dog så længe sundhedsmyndighederne siger, at det giver mening.

- Vi vil både stemme for at opklassificere corona til en samfundskritisk sygdom, hvis myndighederne beder os om det, og vi vil også gøre det, hvis de beder os om at indføre coronapas igen, siger hun til Ekstra Bladet.

- Ligger det til at blive opklassificeret til en samfundskritisk sygdom nu, synes du?

- Det var ikke det, der var afsættet i fredags til mødet (orienteringmøde mellem Folketingets sundhedsordførere og sundhedsmyndighederne, red.), vil jeg sige, men ikke desto mindre blev der luftet muligheden for, at man ville kunne få brug for det, hvis udviklingen fortsatte i den her retning, lyder det fra Kirsten Normann Andersen.

Ifølge SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, vil SF stemme for at genindføre coronapasset, hvis sundhedsmyndighederne siger, det giver mening. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Afventer

Hos Enhedslisten afventer man, indtil der ligger en klar anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

- Vi kommer til at lytte til, hvad myndighederne siger. Vi er sådan set helt åbne over for det, men afventer deres indstilling i forhold til, om det er nødvendigt, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

- Det kræver, at covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, hvis coronapasset skal genindføres, og indtil nu har vi ikke hørt fra sundhedsmyndighederne, at det er der, vi er.

