Coronaramte firmaer i Nordjylland kan få økonomisk kompensation

For at reducere smitteudviklingen og inddæmme en særlig mutation af coronavirus har regeringen iværksat en lokal nedlukning i flere kommuner i Nordjylland.

For at hjælpe de virksomheder, der bliver berørt af nedlukningen, er regeringen sammen med et bredt politisk flertal blevet enige om at åbne de generelle hjælpepakker til virksomheder i de i alt syv berørte kommuner.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

Der er tale om virksomheder i kommunerne i Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted.

I de syv kommuner får virksomheder, der er ramt af en væsentlig nedgang i omsætningen på grund af corona, nu adgang til kompensationsordninger på linje med den generelle adgang, der også var gældende under nedlukningen af samfundet i foråret.

Det drejer sig om kompensationsordningen for faste omkostninger og kompensationsordningen for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere.

- Det er en utrolig alvorlig situation for nordjyske virksomheder lige nu. Og der skal selvfølgelig være hjælp af hente.

- Derfor er jeg glad for, at vi sammen med et bredt flertal af Folketinget allerede i dag er blevet enige om at spænde det store sikkerhedsnet ud under de nordjyske virksomheder, så de ved, at hjælpen er på vej, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i pressemeddelelsen.

Før den politiske aftale var det kun virksomheder ramt af restriktioner i forhold til forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud, grænserestriktioner og udenrigsministeriets rejsevejledning, der kunne få del i hjælpepakkerne.

Regeringen og Folketingets partier vil fortsætte med at forhandle om hjælp til nordjyske virksomheder samt kultur- og idrætsliv.

Sammen med arbejdsmarkedets parter drøfter regeringen også indførslen af en midlertidig og lokal lønkompensationsordning.