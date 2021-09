Coronaregler for børn lempes: Test frem for hjemsendelser

Anbefalingerne for, hvordan man skal håndtere coronasmitte og nære kontakter på skoler og i daginstitutioner, lempes, så der i mindre grad bliver tale om at sende børnene hjem.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en meddelelse.

- Fremover er det kun den smittede selv, der skal gå i selvisolation. Børn, som er nære kontakter, anbefales i stedet at blive testet, så de kan blive i skole eller i daginstitution, skriver styrelsen.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) oplyser til TV 2, at det bliver betinget af, at forældrene har givet samtykke til, at deres børn kan testes på skolen eller institutionen.

- Nære kontakter skal ikke længere hjemsendes. I stedet får man en kviktest på skolen, hvis forældrene har givet samtykke, siger hun til TV 2.