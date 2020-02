Coronasmitte får statsministeren til at indkalde sikkerhedsudvalg

Statsminister Mette Frederiksen (S) indkalder regeringens sikkerhedsudvalg. Det sker efter det første bekræftede tilfælde af en coronasmittet herhjemme.

Det fortæller hun torsdag i forbindelse med et besøg i Sønderborg.

- Jeg har vurderet, at det er nødvendigt at indkalde regeringens sikkerhedsudvalg for at sikre den ordentlige koordination.

- Og så kommer vi også til at have et særligt fokus på det danske erhvervsliv i forhold til virksomheder, der kan være berørte, siger statsministeren.

Regeringens sikkerhedsudvalg drøfter sager, der vedrører sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Udvalget består af statsministeren, finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren.

Statsministerens indkaldelse følger, efter at en dansk mand natten til torsdag er blevet testet positiv for coronavirus. Han er den første dansker, der er testet positiv for den potentielt dødelige virus.

- Det er en alvorlig situation. Vi har kunnet se, hvordan virussen har flyttet sig globalt. Og nu har vi det første eksempel på en dansker, der er smittet.

- Nu er det vigtigt, at myndighederne får lov til at udføre deres arbejde, siger Mette Frederiksen.

Den smittede dansker kom mandag til Danmark efter at have været på skiferie i det nordlige Italien. Særligt den nordlige del af Italien har været hårdt ramt af coronavirus.

Mens vedkommende onsdag var på arbejde hos arbejdsgiveren TV2, fik han det skidt. Derfor blev han sendt til tjek på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Her kunne det natten til torsdag konstateres, at han var smittet med coronavirus. Hans kone og søn, som også havde været med på skiferie, blev ikke testet positive.

Nu skal den smittede og hans familie holde sig i isolation de næste 14 dage. Myndighederne vil løbende være i kontakt med dem omkring situationen.