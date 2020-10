Coronasmittet Trump: - Det kan få stor betydning

Alt kan stadig ske i den amerikanske valgkamp. Præsidentens valgkamp vil lide et stort knæk, men alt afhænger af præsidentens sygdomsforløb, mener ekspert

Den amerikanske præsident Donald Trump og førstedamen Melania Trump er testet positive med coronavirus.

Den nye melding kan få afgørende betydning for præsidentens valgkamp, mener Kasper Grotle Rasmussen, der er lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

- Det her kan få stor betydning for hans valgkamp. Donald Trump er jo en politiker, der har brug for sit publikum og interaktionen med folk. Han har bygget sin kampagne op på vælgermøder og pressemøder.

- Det kan han ikke længere. I hvert fald ikke den kommende tid. Han har selvfølgelig Twitter, men det er bare begrænset, hvor meget valgkamp, man kan føre fra Det Hvide Hus, siger Kasper Grotle Rasmussen.

Den er god nok

Kasper Grotle Rasmussen siger, at tweetet, hvori Donald Trump offentliggjorde, at han var testet positiv, ikke er præsidentens normale skrivestil på Twitter. Noget kan derfor tyde på, at det nok er en af hans ansatte, der har skrevet det.

Han mener, at man som udgangspunkt godt kan gå ud fra, at det er sandt, at han er testet positiv og ikke et valgstunt.

- Normalt taler man om 'October surprises' (oktober-overraskelser, red.) i amerikansk politik, fordi der altid er så mange overraskelser lige op til præsidentvalget, der ligger i starten af november.

- Men de plejer som regel at være planlagt. Det tror jeg ikke, det her er.

Alt er stadig i spil

USA-eksperten siger, at alt fra nu af stadig er i spil. Det kommer nemlig meget an på, hvordan præsidentens sygdomsforløb kommer til at se ud.

- I værste tilfælde kan det jo tænkes, at han slet ikke bliver rask til at kunne komme udenfor igen inden valget. Men det ved vi slet ikke endnu.

Men han påpeger også, at mange amerikanere allerede har besluttet sig for, hvem de skal stemme på, og for dem har den nye udmelding ikke nødvendigvis særlig stor betydning.