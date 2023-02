Dagpenge-chok: De får mere - men udgifterne stiger endnu mere

Selvom dagpengesatsen for nyuddannede sænkes efter de første tre måneder, kommer nyuddannede fortsat til at opleve en stigning i indtægt i forhold til SU'en.

Sådan har svaret lydt fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), når hun er blevet spurgt til de nye dagpengeregler, der træder i kraft 1. maj, og som halverer dagpengeperioden og sænker satsen efter tre måneder for nyuddannede.

Men selvom indtægterne rigtigt nok kommer til at stige, kommer udgifterne til at stige endnu mere.

Det vurderer forbrugerøkonom hos Nordea Ida Moesby, som har lavet overkastbudgetter for henholdsvis studerende og nyuddannede.

Et skrabet budget

Hun har forsøgt at skabe overblik over de typiske udgifter for studerende - og hvordan de ændrer sig, når man kan kalde sig nyuddannet.

- Jeg har lavet et - vil jeg sige - skrabet budget, hvor der ikke er sat på til ekstra fornøjelser. Og i dét budget, jeg har lavet, og som bygger på forskellige estimater for, hvad det eksempelvis koster at være forsikret, at have en mobiltelefon osv., bliver det faktisk dyrere at være færdiguddannet på den nye dimittendsats, end hvis man var på SU i dét budget, siger hun til Ekstra Bladet.

- Det er naturligvis en politisk beslutning, hvor høj dimittendsatsen skal være. Men budgettet bliver naturligvis strammere, når den sænkes.

Budgettet bygger på en nyuddannets indtægt efter de første tre måneder på dimittendsats.

Husleje og fagligt kontingent

Ifølge Moesby er særligt husleje og prisen for fagforening, a-kasse og forsikringer poster, der for alvor vil stige, når man ikke længere studerer. Det skyldes, at man som studerende kan bo i studiebolig eller på kollegie, og at man ofte får gratis - eller meget billigt - medlemskab af fagforening og a-kasse, ligesom mange får rabat på forsikringer.

Af Moesbys budgetter fremgår det, at en nyuddannet efter de første tre måneder på den nye dimittendsats går i minus med 6.388 kroner, imens man på den gamle dimittendsats stod med et minus på 3.678 kroner om måneden.

Til sammenligning lander en studerende på SU, der ikke har studiejob, et minus på 2.654 kroner om måneden.

- Det, man skal huske i forhold til SU-budgettet, er, at mange spæder SU'en op ved at have et studiejob ved siden af. Der er også mulighed for at tage et SU-lån. Så der er lidt flere muligheder, hvorimod man som færdiguddannet jo kun får dimittendsatsen, siger hun.

Ida Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea. Pressefoto: Nordea

Går ikke op

Forbrugerøkonomen understreger, at der vil være nogen, der har højere udgifter, og dermed vil få en endnu strammere økonomi, imens andre vil have lavere udgifter, og altså ikke vil blive ramt lige så hårdt af de nye regler.

- Man kan i teorien fjerne diverseposten og ikke sætte nogen penge til side på den - men jeg vil altid anbefale, at man har en diversepost, så man har en økonomisk buffer til uforudsete udgifter. Men selv hvis man skærer dén fra, går budgettet stadig ikke op. Der vil altså skulle skæres flere udgifter fra, hvis dette budget skal balancere.

Her kan du se Moesbys budgetter for studerende på SU og for dimittender på henholdsvis den gamle dimittendsats og efter tre måneder på den nye.