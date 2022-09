Dan Jørgensen: Kan give problemer

Danmark går ligesom resten af Europa ind i et efterår og vinter med en stor energiusikkerhed, efter at Rusland har lukket for gasledningen Nord Stream 1 på ubestemt tid.

Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), som kalder situationen for meget alvorlig.

- Hvis nedlukningen viser sig at være en permanent beslutning, betyder det, at vi kan komme i en situation, hvor vi har deciderede forsyningssikkerhedsproblemer, siger han.

På papiret er de tiltag, Danmark allerede har gjort for at spare på gassen, nok til at komme igennem vinteren.

Men situationen er meget usikker, understreger Dan Jørgensen. Derfor vil han heller ikke afvise, at Danmark på sigt i lighed med Tyskland må lave politiske rationeringsplaner for energien.

Det er Energistyrelsen allerede i gang med at undersøge mulighederne for.

- Vi er i Danmark ret godt i gang med at spare på gassen, men der skal mere til. Derfor en meget klar opfordring til at gøre, hvad man selv kan i virksomheder og private hjem, siger Dan Jørgensen.

- Vi har fra myndighedernes side en omfattende rådgivningsindsats i gang. Hvorvidt vi kommer i en situation, hvor råd og vejledning ikke er nok, men hvor der også skal laves deciderede regler, er for tidligt at sige nu. Men det er ikke noget, jeg kan afvise, siger han

Fredag meddelte det statsejede russiske energiselskab Gazprom, at gasledningen Nord Stream 1 lukker for gasleverancen til Europa på ubestemt tid. Det sker med begrundelsen, at en lækage skal repareres.

Ledningen har de seneste dage været lukket ned under et vedligeholdsarbejde, som skulle være afsluttet lørdag. Noget lignende er sket flere gange de seneste måneder.

Klimaminister Dan Jørgensen kalder i lighed med andre aktører lukningen for en politisk beslutning. Som et modtræk til Vestens sanktioner over for Rusland oven på krigen i Ukraine.

- Der er rigtig meget, der tyder på, at det er en del af Putins spil over for EU. Putin bruger energien som et våben over for EU-landene, siger han.