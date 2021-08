Danmark er i 'fuld sving' med at evakuere ansatte

Danmark er i 'fuld sving' med at evakuere lokalt ansatte på Danmarks ambassade i Afghanistan.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde efter et fortroligt møde i Det Udenrigspolitiske Nævn lørdag aften.

Han siger, at sikkerhedssituationen generelt er blevet hastigt forværret i Afghanistan over den seneste tid på grund af Talibans fremmarch.

- Det handler om liv og død, siger Kofod.

- Man kan roligt sige, at de vurderinger, analyser og efterretninger, som der har været løbende, er blevet overhalet og afkoblet fra den virkelighed, vi ser dag for dag.

- Vi ser Taliban rykke frem med en hast, som få eller ingen havde forestillet sig.

Kofod opfordrer, som det også er blevet gjort tidligere, alle danskere i Afghanistan til hurtigst muligt at søge ud af landet.

Han er senest blevet informeret om, at der er ti danskere på den såkaldte danskerliste, som giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i Afghanistan.

Allerede fredag blev det oplyst, at den danske ambassade lukker midlertidigt, og at samtlige ansatte evakueres, herunder de cirka 45 lokalt afghanske ansatte.

Både han og forsvarsminister Trine Bramsen (S) afviser at gå nærmere i detaljer om evakueringen på grund af sikkerhedshensyn.

Norge kunne ellers lørdag oplyse, at det norske forsvar skal hjælpe til med at evakuere ansatte på Norges ambassade.

Om Danmark gør noget lignende, ønsker Kofod ikke at sige, men han lover, at der arbejdes for at få de ansatte ud.

- Den opgave er vi i fuld sving med med al den kraft, vi overhovedet har civilt og militært. Det er en vigtig opgave, og vi gør alt, hvad vi kan, siger han.

Samtidig siger både han og Bramsen, at der vil blive foretaget en evaluering af den omkring 20 år lange vestlige tilstedeværelse i Afghanistan.

- Vi gik ind sammen som allierede. Vi har stået last og brast sammen i Afghanistan, siger Jeppe Kofod.

- Jeg vil gerne sige, at det ikke er den her måde, som vi havde forestillet os at vi skulle forlade Afghanistan på.

- Derfor kan jeg love, at der også vil være behov for refleksion i vores koalition.

Taliban er den seneste tid vundet frem under vestlige soldaters retræte. USA meddelte i april en fuldstændig tilbagetrækning senest 11. september.

Senest har Taliban lørdag ifølge en provinsrådsleder indtaget byen Mazar-i-Sharif, der er landets fjerdestørste.

Taliban vurderes i øjeblikket at have kontrol over cirka to tredjedele af Afghanistan. Tusindvis af afghanere er flygtet.

Det var tirsdag den 22. juni, at Forsvarsministeriet oplyste, at den sidste danske soldat havde forladt Afghanistan.