Danmark er imod omfordelingsnøgle for asylmodtagere

Danmark kommer ikke til at være med i en fordelingsnøgle om asylansøgere i EU-regi.

Det siger fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S), forud for at EU-Kommissionen onsdag præsenterer et udspil til en migrationspagt.

- Vi er først og fremmest kategorisk imod at lave en omfordeling gennem EU, hvilket der har været talt om, siger han.

Danmark vil være solidarisk med EU på anden vis, lyder det fra ministeren.

- Vi må vente at se kommissionens udspil. Men vi har før hjulpet med penge og udstyr i de situationer, hvor der har været problemer i lejre.

- Det skal ikke være sådan, at fordi man kommer til Lesbos, så er det lig med, at man får en flybillet til Kastrup for at få sin asylsag behandlet, siger Dybvad.

Han henviser til branden i flygtningelejren Moria på den græske ø Lesbos. Branden har efterladt tusindvis af migranter uden tag over hovedet.

I sin årlige tale i sidste uge sagde EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, at migration er et europæisk problem, og at alle lande skal vise solidaritet.

S-regeringen arbejder selv for at lave modtagecentre uden for EU. Det er blevet kritiseret vidt og bredt. Den tanke har EU for længst afvist, og Venstre har eksempelvis kaldt tanken for et blufnummer.

- Det har aldrig været en forudsætning for os, at EU skulle være med til at lave et modtagecenter uden for Europa. Vi mener, at det er den eneste vej til at sikre et humant og realistisk asylsystem.

- Vi vidste godt, at EU ikke er villig til at samarbejde om det nu, men det er fortsat vores ambition, siger Dybvad.

Ifølge EU-kommissær for migration Margaritis Schinas vil udspillet til en migrationspagt omfatte tre elementer. Det gælder aftaler med oprindelses- og transitlande om at holde folk i deres lande for at få et bedre liv.

Derudover skal der være en styrket bevogtning af EU's ydre grænse. Det tredje går ud på, at hvis et land ikke vil modtage asylsøgere, skal det i stedet bidrage med udstyr, personale og økonomisk til dem, der huser asylsøgerne.

Til sidstnævnte siger Dybvad:

- På samme måde som vi bidrager økonomisk i forhold til situationen i Moria-lejren, så folk kan få nogle telte og nogle ordentlige forhold at bo i, så er vi åbne for at diskutere, om der er andre måder, at man kan udleve den solidaritet på.

- Men idéen om at fordele flygtninge, mener vi, kun vil understøtte menneskesmuglernes aktiviteter, og at der hvert år er tusindvis af mennesker, der sejler i gummibåd over Middelhavet. Det vil kun forværre de nuværende problemer.