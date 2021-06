Danmark forlader hemmelig mission om dna og data fra ekstremister

I hemmelighed har Danmark siden 2018 deltaget i efterretningssamarbejdet Operation Gallant Phoenix, der fra en base i Jordan samler og deler information om ekstremister og fremmedkrigere.

Det drejer sig eksempelvis om store mængder data samt dna fra ligene af Islamisk Stat-krigere.

Det skriver Jyllands-Posten.

Operationen er en 'platform', hvor man kan dele informationer. Det viser frigivne dokumenter fra New Zealand, som er en af de omkring 30 deltagere i det amerikanskledede samarbejde, og som netop har forlænget sit medlemskab til 2023.

Ifølge avisen Le Monde har de franske myndigheder brugt 700 dokumenter fra operationen i terrorefterforskning. I februar blev beviser herfra for første gang brugt i en retssag i Paris, hvor de spillede en 'stor rolle' for dommen.

Hidtil har den danske deltagelse været hemmelig. I marts ville Forsvarsministeriet 'hverken be- eller afkræfte dansk deltagelse i Operation Gallant Phoenix'.

Nu bekræfter ministeriet deltagelsen over for Jyllands-Posten i forbindelse med en aktindsigt. Samtidig fortæller ministeriet, at Danmark træder ud af operationen om få uger:

- Den danske deltagelse i Operation Gallant Phoenix er planlagt til at slutte med udgangen af juni 2021.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) udtaler i en skriftlig kommentar til Ritzau:

- Ud fra en samlet vurdering af blandt andet ressourceforbrug over for udbytte har Forsvarsministeriet valgt at indstille den aktive deltagelse.

- Men det ændrer ikke ved vores fortsatte store fokus på at indsamle og udveksle relevante oplysninger om fremmedkrigerne til brug for blandt andet retsforfølgelse.

Undervejs i forløbet er der blandt andet blevet brudt en instruks. Det fremgår af en liste over sagens dokumenter.

I september 2020 var der et 'Notat om brud på instruks i Operation Gallant Phoenix'. Der har også været en del korrespondance om, hvor operationen skulle 'forankres'.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, siger til avisen, at Bramsen skal redegøre for sagen.

Flyvholm vil blandt andet vide, hvem informationerne deles med.

Til Jyllands-Posten siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Søren Espersen, at han ikke har kendt til operationen. Men at han støtter den.