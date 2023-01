Danmark lægger sag an ved EU-Domstolen

Efter EU vedtog lovgivning om mindsteløn har Danmark valgt at lægge sag an ved EU-domstolen

- Dette direktiv sætter standarderne for, hvordan en passende mindsteløn bør se ud. Samtidig sætter vi skub i de kollektive overenskomstforhandlinger, så flere arbejdstagere bliver bedre beskyttet.

Sådan lød det fra det hollandske medlem af Europa-Parlamentet, Agnes Jongerius, medlem af den socialdemokratiske gruppe i parlamentet, da EU's mindstelønsdirektiv blev vedtaget i september.

En principiel sag

Men Danmark har hele tiden protesteret mod direktivet, da løndannelsen på det danske arbejdsmarked netop foregår gennem netop kollektive overenskomstforhandlinger.

Sagen har principiel karakter, mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Jonas Olufson

Derfor har Danmark besluttet sig for at anlægge sag ved EU-Domstolen med formål om at få annulleret lovgivningen i Danmark, oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt at holde fast i, at direktivet ikke pålægger Danmark at indføre mindsteløn. Men på trods af det, så er der tale om lovgivning uden fortilfælde, hvilket gør det til en helt principiel sag.

- Vi insisterer på, at løndannelsen skal ske i Danmark og ikke i EU. Regeringen har derfor besluttet, at EU-Domstolen skal vurdere sagen, lyder det fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Bred enighed

Ministeren påpeger at en bred koalition har været kritiske overfor lovgivningen fra start - blandt andet regeringen, Folketinget og arbejdsmarkedets parter.

Andre EU-lande kan siden gå ind i sagen på enten dansk side, eller EU-Parlamentet og rådets. Vurderingen er, at processen kan tage op til to år.