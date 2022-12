Danmark med opfordring til Taliban

Udenrigsministre fra 12 lande - heriblandt Danmark - og EU opfordrer Afghanistans Taliban-ledede regering til at omgøre dets beslutning om at udelukke kvinder fra at arbejde i ngo'er.

- Talibans uforsvarlige og farlige ordre, der udelukker kvindelige ansatte i nationale og internationale ngo'er fra arbejdspladsen skaber en risiko for millioner af afghanere, der er afhængige af humanitær hjælp for deres overlevelse, lyder det i udtalelsen.

Ud over Danmark og EU har udenrigsministrene fra USA, Australien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Norge, Schweiz, Storbritannien og Holland skrevet under på opfordringen.

Lørdag beordrede Taliban-styret i Afghanistan alle ngo'er til ikke at lade kvindelige ansatte møde på arbejde.

Taliban begrunder beslutningen med, at nogle kvindelige medarbejdere ikke har fulgt reglerne for islamisk beklædning for kvinder.

Ordren fra Taliban har fået flere ngo'er til at sætte deres arbejde i landet på pause.

Blandt dem er den danske hjælpeorganisation Dacaar (Danish Committee for Aid to Afghan Refugees).