Danmark og andre vil have EU-forbud mod skadelige stoffer

Danmark og fire andre lande er gået sammen for at få gjort de skadelige PFAS-stoffer forbudt i EU. Sagen har været højt på dagsordenen i Danmark grundet stikprøver for nylig.

Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige har fredag sendt et fælles udkast til et EU-forbud mod PFAS-stoffer. Det er sendt til EU's kemikalieagentur. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) påpeger, at fluorstofferne bruges i mange sammenhænge, så det bliver svært at slippe af med dem.

- Vi har at gøre med et meget omfangsrigt problem, som vi først nu begynder at kende omfanget og alvorsgraden af. Men et fælles EU-forbud er et vigtigt skridt.

- Det er ét af de initiativer, der skal til for at inddæmme og på sigt fjerne kilderne til forureningen, så vi trygt kan drikke vores vand og spise vores kød, siger miljøminister Magnus Heunicke i meddelelsen.

Forslaget kommer, efter at myndighederne i de fem lande siden 2020 har undersøgt, hvor udbredt PFAS-forureningen er.

De har også undersøgt, hvilken påvirkning stofferne kan have for folks sundhed og for miljøet.

I Danmark har Naturstyrelsen foretaget en stikprøveundersøgelse i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Den er foretaget på statens arealer ved vestvendte kyster i Jylland og på Sjælland samt på syv af statens arealer langs den jyske østkyst.

Der er også foretaget 47 vandprøver, hvor der er fundet PFAS-stoffer i ni af tilfældene.

PFAS er en betegnelse for en gruppe af fluorstoffer, som er kendetegnet ved, at de stort set ikke nedbrydes i naturen.

De har været flittigt brugt siden 1950'erne og bruges til eksempelvis brandslukningsskum, overfladebehandling, imprægnering og i maling. Derfor findes det nu flere steder i samfundet som drikkevand og fødevarer.

Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende.

Interesseorganisationen DI har i årevis anbefalet et EU-forbud, fordi det er det initiativ, der vil have størst effekt, lyder det.

Mange af de skadelige stoffer i Danmark kommer fra lande syd for Danmark, hvor de har et lempeligere forhold til stoffet. Derfor hæfter DI sig ved, at eksempelvis Holland og Tyskland er med.

- Forureningen kender ingen grænser. Der skal sættes en prop i udledningen, og det gør vi mest effektivt med et EU-forbud mod PFAS i forbrugerprodukter og en oprydning med kildeopsporing og rensning, siger miljøpolitisk chef Karin Klitgaard i en skriftlig kommentar.