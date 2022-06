Danmark og Grønland deler omstridt ø med Canada efter 50 år

Efter 50 års uenighed om den ubeboede Hans Ø er striden nu slut.

Danmark, Grønland og på den anden side Canada indgår en aftale om deling af klippeøen og Labradorhavet, der deler de to sidstnævnte lande.

Det betyder, at Kongeriget Danmark udvides med et nyt maritimt område, der svarer til arealet af Jylland, Fyn og Sjælland tilsammen.

Hans Ø er en gold ø på omkring 1,3 kvadratkilometer. Den ligger mellem Canada og Grønland og har symbolsk betydning for parterne. Det er en af grundene til den langvarige strid.

I 2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe mellem de tre parter, som har mødtes og holdt videomøder siden for at arbejde på at dele øen. Det lykkedes i Reykjavik i Island i november 2021.

Med aftalen etableres en landegrænse, der følger den nordsydgående kløft, der løber over øen.

Det betyder, at rigsfællesskabet får kontrol over lidt over halvdelen af øen, der deles med Canada på den anden side.

Hvis Grønland en dag opnår fuldstændig selvstændighed fra Danmark, vil området tilhøre verdens største ø, som i dag hører under Danmark.

Med aftalen fastlægges den maritime grænse fra Lincolnhavet i nord til Labradorhavet i syd på i alt 3882 kilometer. Det bliver dermed verdens længste maritime grænse og den nordligste grænse i Schengen-området.

Også her indlemmer Danmark et stykke over halvdelen af territoriet.

Aftalen underskrives tirsdag af de tre parter. Det sker ved en ceremoni og skal i Danmark endeligt godkendes af Folketinget. Det ventes at være en formssag, da politikerne har været orienteret undervejs.

Kilder med kendskab til forløbet fremhæver, at aftalen viser, at lande kan løse grænsestridigheder i mindelighed. Imens fortsætter Ruslands krig i Ukraine på fjerde måned.

Siden 1970'erne har der mellem parterne været en fredsommelig strid om Hans Ø, som Thulebefolkningen har døbt 'Tartupaluk'. Det betyder nyreformet med henvisning til øens udseende.

Officielt bærer Hans Ø navn efter en grønlandsk fanger og ekspeditionsdeltager.

I en håndfuld år i midten af 2000'erne foregik striden ved, at Danmark hejste Dannebrog og efterlod en flaske snaps.

Canadierne gjorde næsten det samme: De hejste deres flag og efterlod en flaske whisky til danskerne, når de genindtog øen.

Grænsestriden har ikke påvirket inuit i området, som bruger øen til at navigere efter og til fangst.