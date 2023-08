Danmark og Holland vil levere F-16 til Ukraine

Danmark og Holland har forpligtet sig til at levere F-16 kampfly til Ukraine.

Det fortæller Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Kort forinden har den hollandske premierminister Mark Rutte givet samme melding.

Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj mødes søndag eftermiddag med sin hollandske modpart i Eindhoven.

Forsvaret bekræfter

I en pressemeddelelse bekræfter Forsvarsministeriet ligeledes meldingen om, at Danmark vil donere F-16-fly til Ukraine.

'Det gør mig stolt, at Danmark sammen med Nederlandene vil donere F16-kampfly til Ukraines frihedskamp mod Rusland og deres meningsløse aggression. Danmarks støtte til Ukraine er urokkelig, og med donationen af F16-fly går Danmark nu forrest', udtaler forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i pressemeddelelsen.

Det fremgår ikke, hvor mange danske fly, der er tale om. På Twitter indikerer Zelenskyj, at Holland donerer intet mindre end 42 af deres F-16-fly til Ukraine.

Hollands premierminister Mark Rutte udtaler dog, at antallet endnu er usikkert. Holland er i besiddelse af netop 42 fly, og nogle af dem skal bruges til træningen af ukrainske piloter sammen med Danmark.

Efter planen skal statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) holde pressemøde på Skrydstrup Flyvestation klokken 15 søndag.

Her er der stillet op til, at pressemødet afholdes foran et F-16 kampfly.