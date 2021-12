Danmark og Kosovo laver hensigtserklæring om fængselspladser

Danmark og Kosovo har mandag underskrevet en hensigtserklæring om leje af 300 fængselspladser i Balkan-landet. Det sker, fordi Danmark vil sende udvisningsdømte fanger til Kosovo.

Det fortæller justitsminister Nick Hækkerup (S).

- I dag har jeg på vegne af Danmark sammen med den kosovoske justitsminister underskrevet en hensigtserklæring om, at vi vil leje 300 fængselspladser i Kosovo.

- Parallelt har min gode kollega udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) med sin kosovoske modpart lavet en aftale om grøn energi og anden hjælp, siger justitsministeren.

Hensigtserklæringen kommer som følge af en flerårig aftale for Kriminalforsorgen, som et flertal i Folketinget står bag.

Danmark giver 15 millioner euro årligt for leje af fængselspladserne. Der er samtidig lavet en aftale om seks millioner euro til udviklingsbistand til Kosovo.

Det betyder, at Danmark over en tiårig periode kommer til at betale 210 millioner euro - svarende til knap 1,6 milliarder kroner - for aftalen.

Aftalen har mødt kritik fra flere sider.

Blandt andet har forsvarsadvokat Kristian Braad sagt, at aftalen kan rejse spørgsmål om, hvordan man sikrer de indsattes rettigheder.

Nick Hækkerup siger, at der skal gøres en række ting for at sikre de udvisningsdømte fangers rettigheder.

- Dels skal fængsler ombygges, så det svarer til danske standarder. Dels vil der være en dansk ledelse af fængslet.

- Dels skal vi se på, hvordan vi sikrer, at det personale, der bliver ansat, er uddannet, så de ved, hvad danske standarder er, og hvordan vi driver fængsel i Danmark, siger han.

Desuden har der været kritik af, at det bliver svært for de indsatte i de kosovoske fængsler at få besøg af familie.

- Der vil gælde de samme muligheder for at få besøg. Man kan selvfølgelig sige, at det er lidt langt at tage, og derfor er den mulighed måske lidt svær at udnytte. Derfor har vi også sagt, at dem der har børn, er de sidste, der bliver sendt til Kosovo.

- Så skal man også lige holde fast i, at der er tale om udvisningsdømte. Det vil sige, at der er en domstol i Danmark, der i forbindelse med dommen har vurderet, at de dømte ikke længere har ret til et liv i Danmark, siger Nick Hækkerup.

Der er et politisk flertal i Danmark bag aftalen.

I Kosovo kræver det ifølge Nick Hækkerup, at to tredjedele stemmer for, før aftalen kan vedtages.