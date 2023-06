Danmark og Norge donerer 9000 artillerigranater til Ukraine

Danmark og Norge går sammen om at donere yderligere 9000 artillerigranater til Ukraine. Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Norge donerer selve granaten, og Danmark leverer drivladning, fængrør og brandrør.

- Ukrainerne har fortsat et stort og akut behov for ammunition til deres kamp mod Rusland. Det er Danmark sammen med andre EU- og Nato-lande i fuld gang med at imødekomme med en række forskellige tiltag, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Mandag i denne uge donerede Danmark derudover selv 1500 komplette artilleriskud og 500 granater.

- Sammen med Norge kan vi nu sende flere end 10.000 komplette artilleriskud afsted inden for kort tid, siger Troels Lund Poulsen.

Det nye samarbejde mellem Danmark og Norge betyder, at det danske og norske materiel kan samles til komplette artilleriskud, som herefter bliver doneret til Ukraine.

Den norske forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, ser samarbejdet som en god måde at sikre hurtig levering til Ukraine.

- Ukraine har et omfattende behov for artilleriammunition. Det haster. Vi har derfor bestemt os for at gå sammen med Danmark om en ny donation. Det er vigtigt, at vi fortsat står sammen om støtte til Ukraine, siger Bjørn Arild Gram.

Udmeldingen kommer forud for møder torsdag i Natos hovedkvarter i Bruxelles. Her er der først møde i den amerikanskledede Ramstein-gruppe af 50 lande, som støtter Ukraine militært.

Derefter mødes Nato-landenes forsvarsministre torsdag og fredag for at forberede Nato-topmødet i Vilnius i juli.

Donationen fra Danmark finansieres via Ukrainefonden.